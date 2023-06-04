Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Коринтианс
Америка Минейро - Коринтианс: обзор матча 04 июня 2023
Америка Минейро
04.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Коринтианс
74'
Д. Авелар (П)
87'
Р. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Коринтианс
90'
+1
Пенальти не реализован!
Ф. Сантос
ГОЛ! 2:0!
Р. Маркес
Пас отдал
Жулио
87'
86'
Замена
Педро
️️️️
Ю. Алберто
86'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Мурильо
Замена
Але
️️️️
Л. Кал
85'
Замена
Родригиньо
️️️️
Б. Каскардо
85'
Желтая карточка
Жуниньо
84'
Замена
Жулио
️️️️
М. Энрике
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Авелар
74'
Замена
Р. Маркес
️️️️
Алоизио
65'
Замена
Э.
️️️️
Г. Мастриани
65'
64'
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Вера
64'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Адсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
80
Брено Каскардо
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
70
Рафаэл Барселош
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
19
Энрике
ЦФ
12
Йори
ЦФ
30
Николас
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
3-2-2-1-2
14
Пасинато
6
Лопес
22
Авелар
4
Вандерсон
21
Кал
8
Жуниньо
75
Энрике
80
Каскардо
11
Азеведо
50
Алоизио
39
Мастриани
3-3-1-1-2
1
Кассио
5
Мурильо
16
Каэтано
23
Фагнер
4
Мендес
15
Вера
6
Сантос
8
Майкон
10
Гедес
28
Адсон
9
Алберто
75
Энрике
18
Жулио
18
Жулио
75
Энрике
80
Каскардо
75
Родригиньо
75
Родригиньо
80
Каскардо
21
Кал
16
Але
16
Але
21
Кал
39
Мастриани
19
Энрике
19
Энрике
39
Мастриани
50
Алоизио
78
Маркес
78
Маркес
50
Алоизио
15
Вера
20
Жулиано
20
Жулиано
15
Вера
28
Адсон
7
Аугусто
7
Аугусто
28
Адсон
9
Алберто
20
Педро
20
Педро
9
Алберто
5
Мурильо
9
Аугусто
9
Аугусто
5
Мурильо
Остались в запасе
Америка Минейро
Коринтианс
1
Матеус Кавичиоли
ВР
70
Рафаэл Барселош
ЦЗ
12
Йори
ЦФ
30
Николас
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
70
Рафаэл Барселош
ЦЗ
12
Йори
ЦФ
30
Николас
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Америка Минейро - Коринтианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Раймундо Сампайо
Новости команд
Все
Америка Минейро
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+