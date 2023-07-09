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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Америка Минейро
Коритиба - Америка Минейро: обзор матча 09 июля 2023
Коритиба
09.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Америка Минейро
40'
А. Манга (П)
44'
Робсон
90+6'
В. Луис
8'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Америка Минейро
ГОЛ! 3:1!
В. Луис
90'
+6
Желтая карточка
А. Манга
81'
Желтая карточка
Л. Полли
80'
78'
Замена
Д. Борхес
️️️️
М. Лопес
74'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Жуниньо
Замена
В. Луис
️️️️
Франсержио
70'
62'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
62'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Эвералдо
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Пиньо
58'
Желтая карточка
Энрике
56'
46'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Л. Кал
Желтая карточка
Р. Пиньо
45'
+1
45'
Желтая карточка
Эвералдо
ГОЛ! 2:1!
Робсон
Пас отдал
А. Манга
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Манга
40'
36'
Желтая карточка
Э. Мартинес
25'
Желтая карточка
Л. Кал
8'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
11
Лукас Ронье
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
3-1-1-5
27
Полли
13
Кушчевич
3
Энрике
83
15
Франсержио
11
Манга
9
Пиньо
15
30
Робсон
10
Морено
2
Натанаэл
4-2-3-1
14
Пасинато
22
Авелар
2
Майдана
33
Эдер
6
Лопес
21
Кал
8
Жуниньо
30
Варанда
6
Мартинес
37
Эвералдо
19
Энрике
9
Пиньо
21
Бочилия
21
Бочилия
9
Пиньо
15
Франсержио
12
Луис
12
Луис
15
Франсержио
6
Лопес
20
Борхес
20
Борхес
6
Лопес
21
Кал
80
Каскардо
80
Каскардо
21
Кал
8
Жуниньо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
8
Жуниньо
37
Эвералдо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
37
Эвералдо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
Остались в запасе
Коритиба
Америка Минейро
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
11
Лукас Ронье
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
16
Але
АП
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
11
Лукас Ронье
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
16
Але
АП
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Коритиба - Америка Минейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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