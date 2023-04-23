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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Америка Минейро
Сан-Паулу - Америка Минейро: обзор матча 23 апреля 2023
Сан-Паулу
23.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Америка Минейро
21'
Лусиано
83'
Х. Кальери
90+6'
М. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Америка Минейро
Желтая карточка
М. Пауло
90'
+7
ГОЛ! 3:0!
М. Пауло
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Алиссон
83'
80'
Желтая карточка
Эдер
Замена
М. Пауло
️️️️
Лусиано
76'
Замена
Алиссон
️️️️
Р. Нестор
76'
Желтая карточка
Лусиано
72'
72'
Замена
Марсиньо
️️️️
Н. Параиба
72'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Алоизио
Замена
В. Рато
️️️️
М. Араухо
67'
62'
Замена
A.
️️️️
Эвералдо
62'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Матеузиньо
Замена
К. Паулиста
️️️️
Патрик
59'
Замена
Г. Невес
️️️️
Луан
59'
Желтая карточка
Р. Рамос
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Эвералдо
33'
Желтая карточка
Л. Кал
Желтая карточка
Патрик
31'
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
М. Араухо
21'
Желтая карточка
П. Майя
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
33
Луан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
8
Жуниньо
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
2
Марсиньо
ЦФ
30
Николас
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-1-5
23
Рафаэл
34
Рамос
5
Арболеда
4
Бералдо
29
Майя
11
Нестор
33
Луан
36
Патрик
15
Араухо
10
Лусиано
9
Кальери
3-1-2-5
2
Параиба
33
Эдер
6
Лопес
8
Жуниньо
17
Матеузиньо
6
Мартинес
1
Кавичиоли
45
Силва
21
Кал
37
Эвералдо
50
Алоизио
15
Араухо
10
Рато
10
Рато
15
Араухо
33
Луан
8
Невес
8
Невес
33
Луан
11
Нестор
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Нестор
36
Патрик
38
Паулиста
38
Паулиста
36
Патрик
10
Лусиано
32
Пауло
32
Пауло
10
Лусиано
17
Матеузиньо
11
Азеведо
11
Азеведо
17
Матеузиньо
2
Параиба
2
Марсиньо
2
Марсиньо
2
Параиба
37
Эвералдо
77
77
37
Эвералдо
50
Алоизио
9
Паулиста
9
Паулиста
50
Алоизио
Остались в запасе
Сан-Паулу
Америка Минейро
32
Себастьян Мендес
ОП
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
9
Жуан
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
30
Николас
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
9
Жуан
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
30
Николас
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сан-Паулу - Америка Минейро
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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