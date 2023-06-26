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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Интернасьонал
Америка Минейро - Интернасьонал: обзор матча 26 июня 2023
Америка Минейро
26.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
19'
Жуниньо
63'
Ж. Диас
85'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Интернасьонал
90'
+5
Замена
Т. Лара
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Д. Авелар
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:2!
Алемао
Пас отдал
Г. Кампаньяро
Замена
Але
️️️️
Эвералдо
81'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Л. Кал
81'
80'
Замена
Г. Баррос
️️️️
Ж. Диас
Желтая карточка
М. Пасинато
79'
79'
Замена
Алемао
️️️️
П. Энрике
Замена
М. Бенитес
️️️️
Б. Каскардо
70'
Замена
Р. Варанда
️️️️
Ф. Азеведо
70'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Алоизио
70'
63'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Диас
46'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
Эвералдо
19'
15'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
4-3-2-1
1
Кавичиоли
22
Авелар
2
Майдана
4
Вандерсон
2
Марсиньо
21
Кал
8
Жуниньо
80
Каскардо
37
Эвералдо
11
Азеведо
50
Алоизио
4-2-1-3
12
Джон
3
Гомес
4
Моледо
22
Эрнандес
6
Рене
23
Ромуло
5
Кардозо
38
Диас
94
Вандерсон
4
Адриано
7
Энрике
21
Кал
6
Мартинес
6
Мартинес
21
Кал
80
Каскардо
7
Бенитес
7
Бенитес
80
Каскардо
37
Эвералдо
16
Але
16
Але
37
Эвералдо
11
Азеведо
30
Варанда
30
Варанда
11
Азеведо
50
Алоизио
9
Паулиста
9
Паулиста
50
Алоизио
94
Вандерсон
36
Лара
36
Лара
94
Вандерсон
4
Адриано
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
4
Адриано
38
Диас
18
Баррос
18
Баррос
38
Диас
7
Энрике
9
Алемао
9
Алемао
7
Энрике
Остались в запасе
Америка Минейро
Интернасьонал
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
13
Кейллер
ВР
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
99
Лукка
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
99
Лукка
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Америка Минейро - Интернасьонал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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