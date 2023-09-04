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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сантос
Америка Минейро - Сантос: обзор матча 04 сентября 2023
Америка Минейро
04.09.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
29'
Р. Варанда
56'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Сантос
90'
+4
Вторая желтая
Й. Сотельдо
90'
+4
Желтая карточка
Й. Сотельдо
Желтая карточка
J. Méndez
79'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Р. Варанда
66'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Б. Каскардо
66'
60'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Жоаким
60'
Замена
J. Furch
️️️️
Л. Лима
Замена
J. Méndez
️️️️
Ф. Азеведо
60'
58'
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ! 2:0!
Жуниньо
56'
51'
Желтая карточка
Т. Ринкон
46'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Р. Варанда
Пас отдал
Ф. Азеведо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
29
Paulinho
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
3-2-2-3
1
Кавичиоли
22
Авелар
45
Силва
2
Майдана
8
Жуниньо
80
Каскардо
75
Энрике
75
Родригиньо
11
Азеведо
6
Мартинес
30
Варанда
4-1-2-1-2
34
Пауло
13
Бассо
31
Алекс
28
Жоаким
16
Додо
5
Фернандес
6
Лукас
8
Ринкон
10
Лима
7
Мендоса
38
Леонардо
11
Азеведо
20
20
11
Азеведо
80
Каскардо
26
Касарес
26
Касарес
80
Каскардо
30
Варанда
79
Кайзер
79
Кайзер
30
Варанда
5
Фернандес
80
Кайсара
80
Кайсара
5
Фернандес
28
Жоаким
30
Сотельдо
30
Сотельдо
28
Жоаким
10
Лима
18
18
10
Лима
Остались в запасе
Америка Минейро
Сантос
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
29
Paulinho
ЦЗ
16
Але
АП
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
1
Владимир
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
29
Paulinho
ЦЗ
16
Але
АП
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Америка Минейро - Сантос
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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