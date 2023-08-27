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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сан-Паулу
Америка Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 27 августа 2023
Америка Минейро
27.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
62'
Г. Мастриани
90'
Р. Варанда
81'
Пато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Сан-Паулу
ГОЛ! 2:1!
Р. Варанда
Пас отдал
Жуниньо
90'
81'
ГОЛ! 1:1!
Пато
81'
Пенальти не реализован!
Пато
Желтая карточка
Жуниньо
80'
Желтая карточка
Я. Майдана
79'
Замена
Эдер
️️️️
М. Лопес
76'
74'
Красная карточка
Р. Арболеда
Красная карточка
Г. Мастриани
73'
71'
Замена
Пато
️️️️
Х. Родригес
71'
Замена
Велингтон
️️️️
M.
Замена
Р. Варанда
️️️️
Ф. Азеведо
71'
Желтая карточка
Б. Каскардо
66'
Замена
Д. Борхес
️️️️
Л. Кал
64'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Родригиньо
64'
64'
Замена
Лусиано
️️️️
В. Рато
64'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Луан
ГОЛ! 1:0!
Г. Мастриани
Пас отдал
Родригиньо
62'
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
Жуан
Желтая карточка
Ф. Азеведо
33'
Желтая карточка
Э. Мартинес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
44
Matheus Belém
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
29
Пабло Майя
ОП
15
Микель Араухо
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
98
Paulinho Boia
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кавичиоли
6
Лопес
2
Майдана
45
Силва
22
Авелар
21
Кал
8
Жуниньо
75
Родригиньо
11
Азеведо
6
Мартинес
39
Мастриани
4-2-3-1
23
Рафаэл
45
Мендес
30
44
15
Франко
33
Луан
29
Майя
23
Родригес
10
Рато
15
Араухо
9
Жуан
6
Лопес
33
Эдер
33
Эдер
6
Лопес
21
Кал
20
Борхес
20
Борхес
21
Кал
75
Родригиньо
80
Каскардо
80
Каскардо
75
Родригиньо
11
Азеведо
30
Варанда
30
Варанда
11
Азеведо
30
34
Велингтон
34
Велингтон
30
9
Жуан
7
Моура
7
Моура
9
Жуан
33
Луан
9
Кальери
9
Кальери
33
Луан
10
Рато
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Рато
23
Родригес
12
Пато
12
Пато
23
Родригес
Остались в запасе
Америка Минейро
Сан-Паулу
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
98
Paulinho Boia
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
98
Paulinho Boia
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Америка Минейро - Сан-Паулу
5
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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