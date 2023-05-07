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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Куяба
Америка Минейро - Куяба: обзор матча 07 мая 2023
Америка Минейро
07.05.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Куяба
11'
Алоизио
85'
М. Лопес (АГ)
90+3'
Рональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Куяба
90'
+5
Желтая карточка
П. Кеппелини
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Рональд
Красная карточка
М. Кавичиоли
89'
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Лопес
Замена
Л. Кал
️️️️
М. Бенитес
81'
80'
Замена
В. Силва
️️️️
Ю. Кастильо
72'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
71'
Замена
Н. Куальята
️️️️
П. Кеппелини
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Эвералдо
71'
Замена
Микаэл
️️️️
Алоизио
71'
70'
Желтая карточка
Рональд
Замена
Н. Параиба
️️️️
Марсиньо
62'
57'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Желтая карточка
М. Лопес
51'
43'
Замена
Рональд
️️️️
Раниэле
42'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Э. Негеба
Желтая карточка
Але
31'
ГОЛ! 1:0!
Алоизио
Пас отдал
Эвералдо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
2
Марсиньо
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
30
Николас
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-1-3-4
6
Лопес
22
Авелар
2
Майдана
8
Жуниньо
11
Азеведо
7
Бенитес
16
Але
2
Марсиньо
37
Эвералдо
50
Алоизио
1
Кавичиоли
3-2-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
98
14
Раниэле
6
Аугусто
10
Кеппелини
94
Негеба
2
16
Дейверсон
77
Кастильо
2
Марсиньо
2
Параиба
2
Параиба
2
Марсиньо
37
Эвералдо
6
Мартинес
6
Мартинес
37
Эвералдо
7
Бенитес
21
Кал
21
Кал
7
Бенитес
50
Алоизио
87
Микаэл
87
Микаэл
50
Алоизио
14
Раниэле
8
Рональд
8
Рональд
14
Раниэле
10
Кеппелини
10
Куальята
10
Куальята
10
Кеппелини
77
Кастильо
11
Силва
11
Силва
77
Кастильо
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
94
Негеба
7
Кафу
7
Кафу
94
Негеба
Остались в запасе
Америка Минейро
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
30
Николас
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
30
Николас
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Америка Минейро - Куяба
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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