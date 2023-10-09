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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Америка Минейро
Форталеза - Америка Минейро: обзор матча 09 октября 2023
Форталеза
09.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 2
Завершен
Америка Минейро
31'
Х. Мартин Лусеро
56'
I. Machuca
68'
Б. Пачеко
18'
Г. Мастриани (П)
23'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Америка Минейро
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
88'
79'
Замена
A.
️️️️
Г. Мастриани
Замена
П. Аугусто
️️️️
Я. Пикачу
78'
71'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Х. Касарес
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
Николас
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
69'
ГОЛ! 3:2!
Б. Пачеко
Пас отдал
Т. Гальярдо
68'
63'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Эвералдо
62'
Замена
J. Méndez
️️️️
Родригиньо
ГОЛ! 2:2!
I. Machuca
Пас отдал
Т. Гальярдо
56'
Желтая карточка
I. Machuca
53'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
З. Велисон
46'
Замена
I. Machuca
️️️️
Гилерме
46'
41'
Желтая карточка
Р. Силва
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
З. Велисон
31'
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мастриани
Пас отдал
Эвералдо
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Мастриани
Желтая карточка
Э. Бритес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Форталеза
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-2-1-4
91
Пачеко
4
Тити
2
Тинга
2
Бритес
8
Кайо
22
Пикачу
20
Гилерме
1
18
Лусеро
8
Почеттино
28
Велисон
4-1-2-3-1
29
30
Николас
2
Майдана
45
Силва
22
Авелар
8
Жуниньо
26
Касарес
75
Родригиньо
11
Азеведо
6
Мартинес
37
Эвералдо
39
Мастриани
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
20
Гилерме
11
11
20
Гилерме
22
Пикачу
28
Аугусто
28
Аугусто
22
Пикачу
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
28
Велисон
91
Гальярдо
91
Гальярдо
28
Велисон
30
Николас
6
Лопес
6
Лопес
30
Николас
37
Эвералдо
80
Каскардо
80
Каскардо
37
Эвералдо
75
Родригиньо
20
20
75
Родригиньо
39
Мастриани
77
77
39
Мастриани
26
Касарес
9
Паулиста
9
Паулиста
26
Касарес
Остались в запасе
Форталеза
Америка Минейро
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
14
Матеус Пасинато
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Форталеза - Америка Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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