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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Америка Минейро
Куяба - Америка Минейро: обзор матча 16 сентября 2023
Куяба
16.09.2023, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Америка Минейро
35'
Дейверсон (П)
41'
В. Силва
11'
Родригиньо
32'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Америка Минейро
83'
Желтая карточка
Р. Варанда
Замена
И. Питта
️️️️
Раниэле
82'
Замена
Д. Кафу
️️️️
В. Силва
82'
79'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Э. Мартинес
79'
Замена
Але
️️️️
Г. Мастриани
77'
Красная карточка
Д. Авелар
69'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Азеведо
69'
Замена
Р. Варанда
️️️️
Б. Каскардо
66'
Желтая карточка
Ф. Азеведо
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Ф. Аугусто
63'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
63'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
60'
50'
Желтая карточка
Д. Авелар
ГОЛ! 2:2!
В. Силва
41'
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Дейверсон
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Э. Мартинес
11'
ГОЛ! 0:1!
Родригиньо
5'
Желтая карточка
Родригиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
8
Жуниньо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
АП
10
Пабло Кеппелини
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
33
Эдер
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
87
Микаэл
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Вальтер
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
6
Аугусто
14
Раниэле
88
Собрал
29
Клайсон
11
Силва
16
Дейверсон
2
3-2-2-2-1
1
Кавичиоли
2
Майдана
45
Силва
22
Авелар
80
Каскардо
8
Жуниньо
75
Энрике
75
Родригиньо
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
6
Аугусто
10
Кеппелини
10
Кеппелини
6
Аугусто
11
Силва
7
Кафу
7
Кафу
11
Силва
14
Раниэле
9
Питта
9
Питта
14
Раниэле
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
11
Азеведо
33
Эдер
33
Эдер
11
Азеведо
6
Мартинес
26
Касарес
26
Касарес
6
Мартинес
39
Мастриани
16
Але
16
Але
39
Мастриани
80
Каскардо
30
Варанда
30
Варанда
80
Каскардо
Остались в запасе
Куяба
Америка Минейро
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Рональд
ОП
6
Uendel
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
29
Washington Aguerre
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Рональд
ОП
6
Uendel
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Куяба - Америка Минейро
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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