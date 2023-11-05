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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Минейро
Америка Минейро - Атлетико Минейро: обзор матча 05 ноября 2023
Америка Минейро
05.11.2023, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
66'
Жемерсон (АГ)
80'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Атлетико Минейро
90'
+7
Вторая желтая
Халк
90'
+6
Желтая карточка
Халк
80'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Пас отдал
К. Павон
Замена
J. Méndez
️️️️
Х. Касарес
77'
Вторая желтая
Але
73'
70'
Замена
Педриньо
️️️️
М. Сарачо
69'
Желтая карточка
М. Сарачо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Жемерсон
66'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Ф. Азеведо
65'
Замена
Х. Касарес
️️️️
М. Бенитес
64'
Замена
Жулио
️️️️
Д. Авелар
46'
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Франко
45'
Замена
К. Павон
️️️️
Рубенс
Желтая карточка
Але
33'
Желтая карточка
Д. Авелар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
(К)
ОП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
21
Лукас Кал
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Йори
6
Лопес
45
Силва
22
Авелар
8
Жуниньо
75
Родригиньо
11
Азеведо
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
16
Але
3-3-1-3
22
Эверсон
3
Лемос
21
Жемерсон
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
8
Рубенс
21
Франко
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
22
Авелар
18
Жулио
18
Жулио
22
Авелар
11
Азеведо
80
Каскардо
80
Каскардо
11
Азеведо
7
Бенитес
26
Касарес
26
Касарес
7
Бенитес
Касарес
20
20
Касарес
11
Сарачо
10
Педриньо
10
Педриньо
11
Сарачо
21
Франко
17
Гомес
17
Гомес
21
Франко
8
Рубенс
7
Павон
7
Павон
8
Рубенс
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Минейро
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Arena Independência, Belo Horizonte
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