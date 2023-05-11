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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Америка Минейро
Брагантино - Америка Минейро: обзор матча 11 мая 2023
Брагантино
11.05.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Америка Минейро
33'
Хелиньо
44'
Хелиньо
15'
Алоизио (П)
78'
Алоизио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Америка Минейро
Желтая карточка
Э. Сантос
90'
+11
Желтая карточка
Витиньо
86'
82'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Марсиньо
82'
Замена
Д. Авелар
️️️️
Николас
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Алоизио
Желтая карточка
Ж. Силва
77'
Замена
Гилерме
️️️️
Ж. Капишаба
73'
66'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Але
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
65'
60'
Замена
Микаэл
️️️️
Ф. Азеведо
59'
Желтая карточка
Эдер
Замена
Густавиньо
️️️️
Бруниньо
58'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Л. Эвангелиста
58'
Желтая карточка
Т. Борбас
55'
49'
Желтая карточка
Эвералдо
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
46'
45'
+1
Желтая карточка
Марсиньо
ГОЛ! 2:1!
Хелиньо
Пас отдал
Адерлан
44'
ГОЛ! 1:1!
Хелиньо
33'
Желтая карточка
Э. Саша
16'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Алоизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
30
Николас
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
30
Лукао
ВР
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
12
Йори
ЦФ
12
Robson
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4-2-3-2
29
Капишаба
3
Сантос
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
35
Фернандес
28
Витиньо
19
Бруниньо
11
Хелиньо
1
Клейтон
8
Саша
1-1-3-5
14
Пасинато
33
Эдер
8
Жуниньо
7
Бенитес
16
Але
11
Азеведо
30
Николас
50
Алоизио
2
Марсиньо
45
Силва
37
Эвералдо
30
Эвангелиста
25
Силва
25
Силва
30
Эвангелиста
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
19
Бруниньо
22
Густавиньо
22
Густавиньо
19
Бруниньо
30
Николас
22
Авелар
22
Авелар
30
Николас
2
Марсиньо
2
Майдана
2
Майдана
2
Марсиньо
16
Але
6
Мартинес
6
Мартинес
16
Але
11
Азеведо
87
Микаэл
87
Микаэл
11
Азеведо
Остались в запасе
Брагантино
Америка Минейро
30
Лукао
ВР
7
Рамирес
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Алеррандро
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
6
Марлон Лопес
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
12
Йори
ЦФ
12
Robson
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
7
Рамирес
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Алеррандро
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Остались в запасе
6
Марлон Лопес
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
12
Йори
ЦФ
12
Robson
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Брагантино - Америка Минейро
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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