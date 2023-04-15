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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Флуминенсе
Америка Минейро - Флуминенсе: обзор матча 15 апреля 2023
Америка Минейро
15.04.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Флуминенсе
52'
Г. Кано
60'
Д. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Флуминенсе
79'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Гансо
79'
Замена
Д. Брас
️️️️
Нино
78'
Замена
Кено
️️️️
Г. Кано
Замена
Л. Кал
️️️️
Э. Мартинес
73'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Ф. Азеведо
69'
Замена
A.
️️️️
Эвералдо
63'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
63'
Замена
Р. Силва
️️️️
Я. Майдана
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кеннеди
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
С. Хавьер
50'
Пенальти не реализован!
Г. Кано
Желтая карточка
Н. Параиба
48'
46'
Замена
Гуга
️️️️
Александер
Желтая карточка
Эдер
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кеннеди
Желтая карточка
Я. Майдана
41'
40'
Желтая карточка
В. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
5
Александер
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
30
Николас
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Кено
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
3-1-1-2-4
6
Лопес
2
Майдана
2
Параиба
8
Жуниньо
6
Мартинес
11
Азеведо
16
Але
1
Кавичиоли
19
Энрике
37
Эвералдо
33
Эдер
3-1-2-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
34
Мендес
33
Нино
7
Андре
5
Александер
10
Гансо
45
Лима
9
Кеннеди
14
Кано
12
Пирани
11
Азеведо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
11
Азеведо
2
Майдана
45
Силва
45
Силва
2
Майдана
6
Мартинес
21
Кал
21
Кал
6
Мартинес
37
Эвералдо
77
77
37
Эвералдо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
33
Нино
44
Брас
44
Брас
33
Нино
5
Александер
23
Гуга
23
Гуга
5
Александер
10
Гансо
21
Сантос
21
Сантос
10
Гансо
14
Кано
20
Кено
20
Кено
14
Кано
Остались в запасе
Америка Минейро
Флуминенсе
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
30
Николас
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
30
Николас
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Америка Минейро - Флуминенсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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