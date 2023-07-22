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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Америка Минейро
Фламенго - Америка Минейро: обзор матча 22 июля 2023
Фламенго
22.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
90+5'
В. Уго
84'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Америка Минейро
ГОЛ! 1:1!
В. Уго
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
90'
+5
84'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Азеведо
76'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
П. Габриэл
76'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Але
Замена
Педро
️️️️
Б. Энрике
75'
66'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Бенитес
66'
Замена
Жуниньо
️️️️
Г. Мастриани
62'
Замена
Р. Варанда
️️️️
P. Boia
Замена
В. Уго
️️️️
Э. Рибейро
60'
57'
Желтая карточка
Я. Майдана
54'
Желтая карточка
М. Бенитес
45'
+6
Желтая карточка
P. Boia
Желтая карточка
Айртон
42'
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
39'
20'
Желтая карточка
Д. Борхес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
16
Але
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
26
Матеус Франка
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
75
Родригиньо
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-4-1-1
23
Кунья
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
43
Уэсли
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
29
Аллан
10
Рибейро
27
Энрике
9
Барбоза
4-3-3
14
Пасинато
20
Борхес
33
Эдер
2
Майдана
30
Николас
6
Мартинес
7
Бенитес
7
Педро Габриэл
98
39
Мастриани
16
Але
10
Рибейро
30
Уго
30
Уго
10
Рибейро
27
Энрике
9
Педро
9
Педро
27
Энрике
39
Мастриани
8
Жуниньо
8
Жуниньо
39
Мастриани
16
Але
80
Каскардо
80
Каскардо
16
Але
7
Бенитес
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
7
Бенитес
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
98
30
Варанда
30
Варанда
98
Остались в запасе
Фламенго
Америка Минейро
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
75
Родригиньо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
75
Родригиньо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Фламенго - Америка Минейро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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