Алонсо вернется из «Краснодара» в «Атлетико Минейро» (Николо Скира)

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо воспользуется возможностью в одностороннем порядке покинуть клуб. Он вернется в бразильский «Атлетико Минейро», которому вскоре предстоит начать защиту чемпионского титула.

Это будет аренда до декабря.

29-летний парагваец в РПЛ не провел ни матча.

Игрок стоит 7 миллионов евро.

«Краснодар» в 19:00 по Москве начнет матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

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