Алонсо вернется из «Краснодара» в «Атлетико Минейро» (Николо Скира)

Галицкий надеется, что к концу 2022 года всё утрясётся??? Ну хотя бы так, пусть надежда сбудется...
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо воспользуется возможностью в одностороннем порядке покинуть клуб. Он вернется в бразильский «Атлетико Минейро», которому вскоре предстоит начать защиту чемпионского титула.
Это будет аренда до декабря.
- 29-летний парагваец в РПЛ не провел ни матча.
- Игрок стоит 7 миллионов евро.
- «Краснодар» в 19:00 по Москве начнет матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».
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