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Алонсо вернется из «Краснодара» в «Атлетико Минейро» (Николо Скира)

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо воспользуется возможностью в одностороннем порядке покинуть клуб. Он вернется в бразильский «Атлетико Минейро», которому вскоре предстоит начать защиту чемпионского титула.

Это будет аренда до декабря.

  • 29-летний парагваец в РПЛ не провел ни матча.
  • Игрок стоит 7 миллионов евро.
  • «Краснодар» в 19:00 по Москве начнет матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии1
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    Рейтинг: +59948

    portero 1 минуту назад

    Галицкий надеется, что к концу 2022 года всё утрясётся??? Ну хотя бы так, пусть надежда сбудется...

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