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    Список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС

    Бюро исполкома РФС утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2023/24, спустя три с половиной месяца после его окончания.

    Он представляет собой три символических состава из игроков, распределeнных по своим амплуа.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).

    Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).

    Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

    Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).

    Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

    Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).

    Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).

    Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).

    Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).

    Правый нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).

    • Список 33 лучших футболистов составляется РФС по итогам каждого сезона. В СССР такой список регулярно утверждался с 1948 года.
    • Ранее РФС назвал лучшим футболистом сезона Константина Тюкавина («Динамо»), лучшим тренером – Сергея Семака («Зенит»), лучшим молодым игроком (до 21 года) – Никиту Салтыкова («Крылья Советов»), лучшей командой – «Зенит».

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    Источник: официальный сайт РФС

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    19.09.2024 12:15
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    Комментарии (3)
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    АлексМак
    1726737767
    Что в этом списке делают Солдатенков, Волков, Хлусевич? Видимо больше не кого...
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    7:1
    1726738703
    как много хряков, аж целый 1, и то на последнем месте, позор! стыдно! гы-гы!
    Ответить
    Спартачище
    1726760327
    Этот типа рейтинг составляла очередная болотная з алупа на зарплате
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