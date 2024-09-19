Список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС

Бюро исполкома РФС утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2023/24, спустя три с половиной месяца после его окончания.
Он представляет собой три символических состава из игроков, распределeнных по своим амплуа.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).
Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).
Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).
Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).
Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).
Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).
Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).
Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).
Правый нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).
Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).
- Список 33 лучших футболистов составляется РФС по итогам каждого сезона. В СССР такой список регулярно утверждался с 1948 года.
- Ранее РФС назвал лучшим футболистом сезона Константина Тюкавина («Динамо»), лучшим тренером – Сергея Семака («Зенит»), лучшим молодым игроком (до 21 года) – Никиту Салтыкова («Крылья Советов»), лучшей командой – «Зенит».