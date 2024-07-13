Агент объяснил решение Алонсо покинуть «Краснодар»

Диего Серрати, агент защитника Хуниора Алонсо, прокомментировал решение игрока прервать контракт с «Краснодаром».

«Хуниор покинул «Краснодар» по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России и благодарен за время здесь, но из-за семейных проблем попросил клуб отпустить его. Вполне возможно, что в будущем он окажется в клубе РПЛ снова», – сказал Серрати.