Агент объяснил решение Алонсо покинуть «Краснодар»

Диего Серрати, агент защитника Хуниора Алонсо, прокомментировал решение игрока прервать контракт с «Краснодаром».
«Хуниор покинул «Краснодар» по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России и благодарен за время здесь, но из-за семейных проблем попросил клуб отпустить его. Вполне возможно, что в будущем он окажется в клубе РПЛ снова», – сказал Серрати.
- Алонсо вновь будет выступать за «Атлетико Минейро».
- Клуб РПЛ покупал Алонсо в январе 2022 года за 8 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, «Атлетико Минейро» вернул его за 1,1 миллиона евро.
Источник: Sport24