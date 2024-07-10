Парагвайский легионер прервал контракт с «Краснодаром»

Центральный защитник Хуниор Алонсо официально покинул «Краснодар».
Клубная пресс-служба сообщила, что парагвайский легионер прервал контракт.
Он продолжит карьеру в «Атлетико Минейро». Краснодарцам положена денежная компенсация за игрока, размер которой не раскрывается.
- Клуб РПЛ покупал Алонсо в январе 2022 года за 8 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, «Атлетико Минейро» вернул его за 1,1 млн евро.
- В составе «Краснодара» Хуниор провел 54 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»