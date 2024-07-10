Парагвайский легионер прервал контракт с «Краснодаром»

Центральный защитник Хуниор Алонсо официально покинул «Краснодар».

Клубная пресс-служба сообщила, что парагвайский легионер прервал контракт.

Он продолжит карьеру в «Атлетико Минейро». Краснодарцам положена денежная компенсация за игрока, размер которой не раскрывается.