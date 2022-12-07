«Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл 1 января станет футболистом «Сан-Паулу».

Стороны договорились об аренде бразильца на один год.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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