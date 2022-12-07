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    «Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл 1 января станет футболистом «Сан-Паулу».

    Стороны договорились об аренде бразильца на один год.

    «Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +434

      the teacher 12 минут назад

      ******** оказался обычным *********

      0
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      Рейтинг: +23696

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Да, с такой фамилией из Локо, да и вообще из России, лучше уехать подальше. И из аренды не возвращаться. )

      0
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      Рейтинг: +4973

      PAREVG. 32 минуты назад

      Ну вот, приехал, записал свое имя в историю Локо и кубка России. закис, разлаялся со всеми и свалил...
      Ну и кто он после этого???

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