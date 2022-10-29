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Педриньо: «В России я себя чувствую в безопасности»

29 октября 2022, 14:33

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, ответил, были ли у него переживания из-за переезда в Россию.

– Поговорил с мамой. Она знает о событиях, которые происходят с Россией, и очень сильно переживала. Я постарался ее успокоить.

Скажу сразу – не боялся лететь в Россию, потому что доверяю своему агенту и «Локомотиву».

– Неужели мама смирилась и больше не отговаривала ехать в Россию?

– За день до моего отъезда в Россию я устроил прощальную вечеринку в Сан Паулу, на которой были все мои родные и близкие.

На ней мама мне сказала: «Я всегда с тобой и поддержку любое твое решение». Эти слова меня сильно взбодрили. На следующий день я вылетел в Россию.

– Ты приехал в Россию, в то время как многие другие иностранцы предпочитают ее покинуть. Сильный поступок.

– Все в порядке, в России я себя чувствую в безопасности. Но я каждый день общаюсь с мамой, и она все еще за меня переживает – ведь ее сын в чужой стране.

Думаю, это скоро пройдет, потому что в следующем году я планирую перевезти ее в Москву. Уверен, ей тут понравится.

У вас в стране меня реально все устраивает. Единственный момент, который меня расстроил – уход с российского рынка мировых брендов, таких как Nike и Zara. Об этом мне рассказал Гиля.

Плюс не может не огорчать исключение российских клубов из еврокубков. Но я очень надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется и российский спорт вернут на мировую арену.

Хочется, чтобы моя мечта играть в еврокубках осуществилась именно в «Локомотиве».

  • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
  • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
  • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
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