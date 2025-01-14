Губерниев: «Абаскаль – бестолочь!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что ему хватало для жизни в Москве 30-60 тысяч рублей в месяц. На самом деле его траты были в 10 раз больше. Во время интервью 35-летний специалист просто перепутал курс валют.

«Помимо того что Абаскаль бестолочь, тут важно другое! Не слушайте спортсменов и тренеров, когда они говорят о деньгах, питании, прожиточном минимуме…

В отличие от всех нас, спортсменов и тренеров постоянно кормят на сборах и соревнованиях. Плюс одежда, экипировка – тут тоже всe бесплатно.

Особенно не слушайте футболистов и хоккеистов, у них вообще всe прекрасно, и деньги им точно не нужны на еду и одежду…. Это, брат, марксизм», – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.