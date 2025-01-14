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    Губерниев: «Абаскаль – бестолочь!»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Испанец заявил, что ему хватало для жизни в Москве 30-60 тысяч рублей в месяц. На самом деле его траты были в 10 раз больше. Во время интервью 35-летний специалист просто перепутал курс валют.

    «Помимо того что Абаскаль бестолочь, тут важно другое! Не слушайте спортсменов и тренеров, когда они говорят о деньгах, питании, прожиточном минимуме…

    В отличие от всех нас, спортсменов и тренеров постоянно кормят на сборах и соревнованиях. Плюс одежда, экипировка – тут тоже всe бесплатно.

    Особенно не слушайте футболистов и хоккеистов, у них вообще всe прекрасно, и деньги им точно не нужны на еду и одежду…. Это, брат, марксизм», – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    14.01.2025 16:38
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andr45
    1736865485
    диктор ГУБЕРНИЕВ «деньги им точно не нужны на еду и одежду…. Это, брат, марксизм» Ни черта не понял))) Причем здесь марксизм?)))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736866565
    Губер везде лезит, как ты - комментатор федерального канала можешь так называть человека, которого не знаешь. Правильно про тебя сказала Е. Вяльбе - базарная баба.
    Ответить
    andr45
    1736867162
    диктор ГУБЕРНИЕВ  «Под руководством Тедеско не прибавил. Команда не играет ярко. Не разделяю восторгов многих по поводу Тедеско» СПРАВОЧНО: Тедеско принял «Спартак», когда он находился на ДЕСЯТОМ месте. Ушел, выведя команду на ВТОРОЕ место «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации» СПРАВОЧНО: Абаскаль принял «Спартак», когда он находился на ДЕВЯТОМ месте. Ушел, выведя команду на ТРЕТЬЕ место «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футбола»
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    WE ARE FOR PETER
    1736867541
    В Спартаке разве могут быть другие) только бестолочи
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    subbotaspartak
    1736870089
    :«Абаскаль – Губерниев бестолочь!»
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    САДЫЧОК
    1736871883
    Абаскаль жги! Все клопы губастые зашевелились!
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    ivany4
    1736872742
    Губерниев выставил себя полным дураком, рассуждая о марксизме. А все таки хорошо, что придумали всяких блогеров-шмогеров. Сразу видно губошлепов по полету мысли.))
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    Каратель помойников
    1736877214
    Какая же идиотина эта губалепа
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    шахта Заполярная
    1736884295
    Не стоит обращать внимания на таких как губа шлеп. Ну мелит дурень все что в бестолковку взбредет. Чем бы дурень не тешился, лишь бы не ....
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