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    • Абаскаль раскрыл ежемесячную сумму, которую он тратил на проживание в Москве

    Абаскаль раскрыл ежемесячную сумму, которую он тратил на проживание в Москве

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, сколько тратил на жизнь в Москве.

    – Москва считается одним из самых дорогих городов мира. Ощутили это?

    – Дело в том, что я часто завтракал и обедал на базе или стадионе. А иногда и ужинал! Был там ежедневно с 7 утра и примерно до 7 вечера, потому что работа длилась 12 часов, и на жизнь вне тренировок у меня оставалось мало времени. Конечно, если ты регулярно ходишь в ресторан или на шопинг, то тратишь деньги. Но если ведешь жизнь футболиста или тренера, который должен быть сконцентрирован на своей работе – едет домой, отдыхает и готовится к следующему дню, – то тратишь мало, потому что, как я уже говорил, у нас в клубе была отличная кухня с фантастическим разнообразием блюд. Там все очень вкусно.

    – Некоторые футболисты говорят, что если питаться на базе, то прожили бы на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько хватало вам?

    – 30 тысяч рублей – это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда – это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все – жизнь удалась! Кстати, насчет дорогих городов. Я бы назвал таким Базель. В Испании и Греции цены примерно как в Швейцарии. В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 13:30
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    Комментарии (11)
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    Alejandrrro
    1736851835
    30 тысяч рублей – это три тысячи евро. Такой курс нам нужен.
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    Иван Петров 1986
    1736852424
    Вот бы нам такой курс евро !
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    DeStar
    1736853414
    "вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно." т.е по своему курсу он сказал что для того чтобы вести скромную жизнь достаточно 60 тысяч рублей = 6000 евро ну нормас у него скромная жизнь)
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    ...уефан
    1736853670
    ...уходя, уходи!...
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    FRZZ
    1736854468
    У Абаскаля с математикой не очень.
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    Интерес
    1736859218
    Вот и правда жизни от иностранца.Но нынешняя офисная вошь в непонятных "опросах" заявляет о необходимости ему лично пенсии в 124 тысячи.
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    Spartak_forv@
    1736866158
    Ну почти…
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