Абаскаль раскрыл ежемесячную сумму, которую он тратил на проживание в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, сколько тратил на жизнь в Москве.

– Москва считается одним из самых дорогих городов мира. Ощутили это?

– Дело в том, что я часто завтракал и обедал на базе или стадионе. А иногда и ужинал! Был там ежедневно с 7 утра и примерно до 7 вечера, потому что работа длилась 12 часов, и на жизнь вне тренировок у меня оставалось мало времени. Конечно, если ты регулярно ходишь в ресторан или на шопинг, то тратишь деньги. Но если ведешь жизнь футболиста или тренера, который должен быть сконцентрирован на своей работе – едет домой, отдыхает и готовится к следующему дню, – то тратишь мало, потому что, как я уже говорил, у нас в клубе была отличная кухня с фантастическим разнообразием блюд. Там все очень вкусно.

– Некоторые футболисты говорят, что если питаться на базе, то прожили бы на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько хватало вам?

– 30 тысяч рублей – это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда – это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все – жизнь удалась! Кстати, насчет дорогих городов. Я бы назвал таким Базель. В Испании и Греции цены примерно как в Швейцарии. В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно.