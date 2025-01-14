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    • Есипов – о Мостовом в роли тренера: «Почему его не зовут – для меня загадка»

    Есипов – о Мостовом в роли тренера: «Почему его не зовут – для меня загадка»

    Валерий Есипов считает, что у Александра Мостового есть потенциал построить успешную тренерскую карьеру.

    «Я слышал Сашины высказывания, что он хочет в «Спартак», а его даже на стажировку не взяли.

    Мостовой – один из величайших футболистов, с кем мне пришлось хотя бы немножко в сборной поиграть. Почему его не зовут – для меня тоже загадка.

    Но Саша всe равно остаeтся публичной личностью: в хоккей, в падел играет. Он вроде бы и везде, а команды нет. Наверное, хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки.

    Я на днях слушал интервью нашего прославленного спартача Ловчева – он всe ругается, выступает, но говорит по справедливости. Он очень хорошие слова сказал: тренеры, которые чего-то добивались, начинали с детей, потом прошли вторую лигу, первую – было поступательное движение.

    Я и сам к этому прихожу, хотя детей не тренировал. До высшей лиги пока не добрался, но, надеюсь, это дело времени. Согласен с Ловчевым, что тренер на каждом этапе набивает шишки и через эти ошибки растeт.

    А сразу раз – и запрыгнуть в топ – я не знаю, кто способен. Может, если бы Саша стартовал со второй лиги, через год-два через первую попал бы в высшую.

    У него грандиозный опыт, он шикарный футболист – в стране таких единицы. Может, сам он не хочет с низов начинать – у него спросить лучше», – сказал Есипов.

    • Мостовой 1,5 года учился на тренера в Академии РФС.
    • 23 декабря он успешно прошeл аттестацию.
    • Экс-спартаковец проходил стажировку в «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.01.2025 19:00
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1736871787
    ...какая вторая лига? Какие шишки? Это не для нас!)... Будем ждать, что кто-то позовёт из первой пятерки РПЛ)...
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    Plyash
    1736872879
    Валера,ты что,вчера на старый Новый год вместе с Сашкой бухал? Тады понятно...
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    Интерес
    1736872963
    Человек-скандал.
    Ответить
    ivany4
    1736872989
    За что же не боясь греха, кукушка хвалит петуха...
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