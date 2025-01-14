Есипов – о Мостовом в роли тренера: «Почему его не зовут – для меня загадка»

Валерий Есипов считает, что у Александра Мостового есть потенциал построить успешную тренерскую карьеру.

«Я слышал Сашины высказывания, что он хочет в «Спартак», а его даже на стажировку не взяли.

Мостовой – один из величайших футболистов, с кем мне пришлось хотя бы немножко в сборной поиграть. Почему его не зовут – для меня тоже загадка.

Но Саша всe равно остаeтся публичной личностью: в хоккей, в падел играет. Он вроде бы и везде, а команды нет. Наверное, хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки.

Я на днях слушал интервью нашего прославленного спартача Ловчева – он всe ругается, выступает, но говорит по справедливости. Он очень хорошие слова сказал: тренеры, которые чего-то добивались, начинали с детей, потом прошли вторую лигу, первую – было поступательное движение.

Я и сам к этому прихожу, хотя детей не тренировал. До высшей лиги пока не добрался, но, надеюсь, это дело времени. Согласен с Ловчевым, что тренер на каждом этапе набивает шишки и через эти ошибки растeт.

А сразу раз – и запрыгнуть в топ – я не знаю, кто способен. Может, если бы Саша стартовал со второй лиги, через год-два через первую попал бы в высшую.

У него грандиозный опыт, он шикарный футболист – в стране таких единицы. Может, сам он не хочет с низов начинать – у него спросить лучше», – сказал Есипов.