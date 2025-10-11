Есипов назвал двух лучших игроков РПЛ – они из одной команды

Бывший игрок «Ротора» Валерий Есипов определил лучших игроков РПЛ.

– Кто для вас сейчас является лучшим игроком в РПЛ?

– Если так брать, мне нравится Кирилл Глебов из ЦСКА. На данный момент для меня он лучший. Он молодой, играет в паре с Матвеем Кисляком.

Матвей более зрелый, на него уже есть спрос. Для меня пока лучшими в РПЛ являются эти два игрока.