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    • Есипов: «Рад, что еврокубков у нас нет. Через год-два будем обыгрывать «Манчестер Юнайтед»

    Есипов: «Рад, что еврокубков у нас нет. Через год-два будем обыгрывать «Манчестер Юнайтед»

    Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов высказался об отстранении России от международных турниров.

    ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.

    «На эту тему я как-то говорил, и кому-то было обидно. Но повторюсь: я даже рад, что еврокубков у нас пока нет. Всe-таки в 1990-е и «Спартак», и «Ротор», и «Торпедо» там играли, и периодически неплохо. А теперь сравните с последней Лигой чемпионов «Зенита». Пару очков набрали. Зачем тогда вообще выходить в еврокубки?

    Да, возможности сравнить себя с лучшими клубами нет. Это плохо. Но пусть сейчас будет так. Есть промежуток времени, чтобы приподнять детские спортивные школы. Посмотрите, сколько молодых сейчас играет в «Урале», «Ростове», «Локомотиве», «Динамо». И у них есть возможность окрепнуть. Санкции – они же не только на футбол распространялись. Вот наши пловцы несколько лет не участвовали в международных турнирах. А как только допустили до чемпионата Европы в Венгрии – дали шороху! Это разве не приятно? Надеюсь, когда Россию допустят до еврокубков, у нас уже будет поколение футболистов, которое будет обыгрывать в том числе «Манчестер». Это дело времени. Я думаю, через год-два так и будет», – сказал Есипов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.01.2025 09:47
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    Комментарии (5)
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    ss21
    1736841717
    Это точно МЮ сейчас не бьет только ленивый.
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    mihail200606
    1736842098
    Да их щас обыграть то несложно..)
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    DeStar
    1736845657
    ага. раньше старались закупались и сосали на евро арене. а теперь то да, конечно, с каждым днем сильнее и сильнее становятся варясь в каше и играя с всякими пари нн и ахматами)
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    rash1959
    1736848046
    Это санкции так действуют на человеков?
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    FRZZ
    1736854050
    Человек совсем уже того...
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