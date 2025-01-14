Есипов: «Рад, что еврокубков у нас нет. Через год-два будем обыгрывать «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов высказался об отстранении России от международных турниров.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.

«На эту тему я как-то говорил, и кому-то было обидно. Но повторюсь: я даже рад, что еврокубков у нас пока нет. Всe-таки в 1990-е и «Спартак», и «Ротор», и «Торпедо» там играли, и периодически неплохо. А теперь сравните с последней Лигой чемпионов «Зенита». Пару очков набрали. Зачем тогда вообще выходить в еврокубки?

Да, возможности сравнить себя с лучшими клубами нет. Это плохо. Но пусть сейчас будет так. Есть промежуток времени, чтобы приподнять детские спортивные школы. Посмотрите, сколько молодых сейчас играет в «Урале», «Ростове», «Локомотиве», «Динамо». И у них есть возможность окрепнуть. Санкции – они же не только на футбол распространялись. Вот наши пловцы несколько лет не участвовали в международных турнирах. А как только допустили до чемпионата Европы в Венгрии – дали шороху! Это разве не приятно? Надеюсь, когда Россию допустят до еврокубков, у нас уже будет поколение футболистов, которое будет обыгрывать в том числе «Манчестер». Это дело времени. Я думаю, через год-два так и будет», – сказал Есипов.