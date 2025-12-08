«Спартаку» предложили вернуть Карреру

Бывший игрок сборной России Валерий Есипов ответил на вопрос о главном тренере «Спартака».

– Надо «Спартаку» оставлять во главе команды Вадима Романова?

– «Спартак» всегда был клубом со своими интригами. Не знаю, но думаю, что там будет другой тренер. Скорее всего, легионер.

– Кто бы подошeл красно‑белым?

– Дима Аленичев с Егором Титовым хорошо поработали, потом вместо них пришел тренер по физподготовке – Каррера. И он дал результат, который несколько лет никто не может перебить.

– Что же, Карреру пригласить?

– Я бы вернул его.