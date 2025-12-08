«Спартаку» предложили вернуть Карреру

Бывший игрок сборной России Валерий Есипов ответил на вопрос о главном тренере «Спартака».
– Надо «Спартаку» оставлять во главе команды Вадима Романова?
– «Спартак» всегда был клубом со своими интригами. Не знаю, но думаю, что там будет другой тренер. Скорее всего, легионер.
– Кто бы подошeл красно‑белым?
– Дима Аленичев с Егором Титовым хорошо поработали, потом вместо них пришел тренер по физподготовке – Каррера. И он дал результат, который несколько лет никто не может перебить.
– Что же, Карреру пригласить?
– Я бы вернул его.
- «Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
- Команду временно возглавил Вадим Романов.
- Красно-белые ушли на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»