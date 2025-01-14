Гурцкая сказал, что ждет «Химки» в конце сезона

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах «Химок».
– Что с финансированием?
– Как будто есть гарантии, что до лета финансирование будет в полном объеме. Это что на словах.
На деле – зарплату до первого декабря закрыли. Я не знаю, сколько у них долгов, они же еще и на трансферном бане. Будут сейчас как-то договариваться.
– Продали Хосонова в «Торпедо».
– Им нужны были 60 миллионов рублей. Может быть, будет очень большая кадровая чистка.
К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8.
- «Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 16 очков в 18 турах чемпионата.
- В прошлом году инвестор клуба Туфан Садыгов был задержан, после чего его отправили под домашний арест.
- Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».