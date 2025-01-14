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    Гурцкая сказал, что ждет «Химки» в конце сезона

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах «Химок».

    – Что с финансированием?

    – Как будто есть гарантии, что до лета финансирование будет в полном объеме. Это что на словах.

    На деле – зарплату до первого декабря закрыли. Я не знаю, сколько у них долгов, они же еще и на трансферном бане. Будут сейчас как-то договариваться.

    – Продали Хосонова в «Торпедо».

    – Им нужны были 60 миллионов рублей. Может быть, будет очень большая кадровая чистка.

    К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8.

    • «Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 16 очков в 18 турах чемпионата.
    • В прошлом году инвестор клуба Туфан Садыгов был задержан, после чего его отправили под домашний арест.
    • Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    14.01.2025 14:28
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1736858113
    Предсказательница нашлась...
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    FRZZ
    1736861842
    "К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8." То есть Туфан Садыгов будет не инвестором, а полноценным хозяином клуба, так получается?
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    Spartak_forv@
    1736867213
    Пока нового владельца не посадят
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    zigbert
    1737034886
    Гарантии есть но посмотрим что будет на деле.
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