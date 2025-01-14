Гурцкая сказал, что ждет «Химки» в конце сезона

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах «Химок».

– Что с финансированием?

– Как будто есть гарантии, что до лета финансирование будет в полном объеме. Это что на словах.

На деле – зарплату до первого декабря закрыли. Я не знаю, сколько у них долгов, они же еще и на трансферном бане. Будут сейчас как-то договариваться.

– Продали Хосонова в «Торпедо».

– Им нужны были 60 миллионов рублей. Может быть, будет очень большая кадровая чистка.

К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8.