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    • Агент Сафонов назвал российских футболистов, способных продолжить карьеру в Европе

    Агент Сафонов назвал российских футболистов, способных продолжить карьеру в Европе

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что среди российских игроков есть те, кто способен усилить европейские клубы.

    При этом, по его мнению, ни за одного футболиста из России не будут сейчас платить 50 миллионов евро.

    «Сейчас в некоторые чемпионаты россиян не особо берут. Тот же Сафонов, я думаю, мог бы быть дороже.

    Своей игрой Сафонов доказывает, что 20 миллионов – не потолок для него. «ПСЖ», даже если будет его продавать, учитывая его возраст, свои деньги отобьeт.

    Кто мог бы уехать? Батраков, Тюкавин, Пиняев, Литвинов. Не так много таких игроков.

    Понятное дело, за 50 вряд ли, но за 20–30 миллионов могут. Даже Корнеев говорил, что если бы у некоторых игроков был не российский паспорт, то они бы стоили дороже.

    Разговоры идут по Угальде. Правда, там видно тоже какие-то агентские игры. Каждый день у него какие-то новые команды: то «Манчестер», то «ПСЖ». Со стороны кажется, что просто хотят поднять зарплату», – сказал Сафонов.

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    Источник: Metaratings

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    14.01.2025 16:48
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1736869533
    А Литвинов за какие заслуги попал в этот список?
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    andr45
    1736873898
    ПИНЯЕВ выходил на поле в стартовом составе 11 раз, и 10 раз его заменяли. В общей сложности он провёл на поле 927 минут, что составляет 53% от максимально возможного времени. ЛИТВИНОВ также выходил на поле 11 раз, но только потому, что Дуарте был травмирован. После его восстановления Литвинов перешёл в роль полировщика. ТЮКАВИН средненький, по установленной Юраном шкале, недонападающий) БАТРАКОВ пока что имеет только один недостаток — он слишком молод. Но это вполне поправимо. Что касается Угальде, то я полностью согласен с Сафоновым, Юраном, Черчесовым и даже Червиченко: его игра не впечатляет, а голы кажутся какими-то не совсем честными и все какие-то корявые)
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