Агент Сафонов назвал российских футболистов, способных продолжить карьеру в Европе

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что среди российских игроков есть те, кто способен усилить европейские клубы.

При этом, по его мнению, ни за одного футболиста из России не будут сейчас платить 50 миллионов евро.

«Сейчас в некоторые чемпионаты россиян не особо берут. Тот же Сафонов, я думаю, мог бы быть дороже.

Своей игрой Сафонов доказывает, что 20 миллионов – не потолок для него. «ПСЖ», даже если будет его продавать, учитывая его возраст, свои деньги отобьeт.

Кто мог бы уехать? Батраков, Тюкавин, Пиняев, Литвинов. Не так много таких игроков.

Понятное дело, за 50 вряд ли, но за 20–30 миллионов могут. Даже Корнеев говорил, что если бы у некоторых игроков был не российский паспорт, то они бы стоили дороже.

Разговоры идут по Угальде. Правда, там видно тоже какие-то агентские игры. Каждый день у него какие-то новые команды: то «Манчестер», то «ПСЖ». Со стороны кажется, что просто хотят поднять зарплату», – сказал Сафонов.