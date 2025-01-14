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    • Абаскаль прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Абаскаль прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит» из московского клуба.

    «Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде».

    Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия.

    Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе», – заявил Абаскаль.

    • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
    • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
    • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 14:48
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1736855972
    Главное - не принимать глупые решения. (обоих касается)***
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    subbotaspartak
    1736857600
    Может уже хватит зубы абаскалить...
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    TIMOTHY
    1736859638
    А может и забьёт еще пару тройку недоклубу позорному Спартаку
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    NewLife
    1736860521
    Бомбардир, не проще ли дать текстовую версию всего материала спорт-экспресс вместо десятков нарезок для кликбейта. Вы хотите давать вашим подписчикам новости или использовать их, как болванчиков, для ваших заработков ?
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    subbotaspartak
    1736862588
    ..и еще не сказал последнего слова в футболе», ...-- походу скоро скажет...
    Ответить
    Спартачище
    1736863789
    Кумир болотных сконцентрирован на доте и кс На куй ему убиваться тем более за газовое убожество
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