Абаскаль прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит» из московского клуба.

«Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде».

Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия.

Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе», – заявил Абаскаль.