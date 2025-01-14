Абаскаль прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит» из московского клуба.
«Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде».
Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия.
Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе», – заявил Абаскаль.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.