«Спартак» объявил состав на первый сбор в Турции

«Спартак» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.
Клуб опубликовал список игроков, которых взяли на первый зимний сбор в Турции.
Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов, Илья Тихомиров;
Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Никита Чернов;
Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Наиль Умяров;
Нападающие: Артeм Быковский, Виталий Дунай, Николай Ищенко, Шамар Николсон, Манфред Угальде.
- Сбор «Спартака» в турецком Белеке продлится до 20 января.
- Команда Деяна Станковича проведет один товарищеский матч – с новороссийским «Черноморцем».
- Встреча пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.