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    «Спартак» объявил состав на первый сбор в Турции

    «Спартак» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

    Клуб опубликовал список игроков, которых взяли на первый зимний сбор в Турции.

    Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов, Илья Тихомиров;

    Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Никита Чернов;

    Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Наиль Умяров;

    Нападающие: Артeм Быковский, Виталий Дунай, Николай Ищенко, Шамар Николсон, Манфред Угальде.

    • Сбор «Спартака» в турецком Белеке продлится до 20 января.
    • Команда Деяна Станковича проведет один товарищеский матч – с новороссийским «Черноморцем».
    • Встреча пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    14.01.2025 15:53
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1736860510
    Состав большой. Посмотрим как проявит себя молодежь.
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    ...уефан
    1736860998
    ..."Ванна харошыя, глыбокыя!"(с)...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1736862663
    похоже, что после первого сбора будут отгружать - "на выход"...
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    fakeid
    1736863031
    полный перечень тарасофского неликвида
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