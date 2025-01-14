«Спартак» объявил состав на первый сбор в Турции

«Спартак» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

Клуб опубликовал список игроков, которых взяли на первый зимний сбор в Турции.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов, Илья Тихомиров;

Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Никита Чернов;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Наиль Умяров;

Нападающие: Артeм Быковский, Виталий Дунай, Николай Ищенко, Шамар Николсон, Манфред Угальде.