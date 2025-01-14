Черчесов – о Дзюбе: «Он бы заставил меня вызвать его в сборную России, чтобы этот гол забить»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о стремлении Артема Дзюбы стать рекордсменом национальной команды.

Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

– Если бы у вас была возможность сейчас вызвать в сборную России Артема Дзюбу, вот как сейчас, у него там осталось совсем чуть-чуть до рекорда, сделали бы? Или, опять же, исключительно спортивные причины?

– Есть спортивные причины – это одно. Другое дело, что, ну, зная его характер, он бы заставил меня вызвать его в сборную, чтобы этот гол забить. Просить он 100% не стал бы.

Кстати, недавно вспоминали: Березуцкий последний матч сыграл, сотый матч, у меня, кстати, в Краснодаре. Есть нюансы. Не могу сейчас сказать, было бы так или так.

Во всяком случае, к этому подход был бы основательный, а не легкомысленный – кому-то что-то хочется или кто-то что-то. Ну, зная его, я еще раз повторяю, он бы доказал.

– Мне просто интересно: а вы понимаете вообще Карпина, почему он такую прямо радикальную позицию выбрал?

– Спросите Валерия Георгиевича, он вам ответит. Как можно за другого тренера отвечать, почему так или так?