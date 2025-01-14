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    • Черчесов – о Дзюбе: «Он бы заставил меня вызвать его в сборную России, чтобы этот гол забить»

    Черчесов – о Дзюбе: «Он бы заставил меня вызвать его в сборную России, чтобы этот гол забить»

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о стремлении Артема Дзюбы стать рекордсменом национальной команды.

    • Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    – Если бы у вас была возможность сейчас вызвать в сборную России Артема Дзюбу, вот как сейчас, у него там осталось совсем чуть-чуть до рекорда, сделали бы? Или, опять же, исключительно спортивные причины?

    – Есть спортивные причины – это одно. Другое дело, что, ну, зная его характер, он бы заставил меня вызвать его в сборную, чтобы этот гол забить. Просить он 100% не стал бы.

    Кстати, недавно вспоминали: Березуцкий последний матч сыграл, сотый матч, у меня, кстати, в Краснодаре. Есть нюансы. Не могу сейчас сказать, было бы так или так.

    Во всяком случае, к этому подход был бы основательный, а не легкомысленный – кому-то что-то хочется или кто-то что-то. Ну, зная его, я еще раз повторяю, он бы доказал.

    – Мне просто интересно: а вы понимаете вообще Карпина, почему он такую прямо радикальную позицию выбрал?

    – Спросите Валерия Георгиевича, он вам ответит. Как можно за другого тренера отвечать, почему так или так?

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    Источник: «Спартак Шоу»

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    14.01.2025 15:41
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    Комментарии (10)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736862610
    Да, так-же, как ты вызывал ненужных сборной людей, подопечных своего агента Алана Агузарова ради повышения их трансферный стоимости.
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    Plyash
    1736866765
    Зачем нашей статистике придуманные цифры и достижения.Всё должно быть сделано во время и по честноку.Дзюбло просто мерзостен в своём меркантильном апломбе.Поменьше дрочить надо было,Стас бы тебя до рекорда довёл,а так он общественного мнения испугался,с него и спрашивай за трусость.Его никто не заставлял тебя убрать,он сам так решил,на всякий случай...Вы два сапога пара.В Китай возвращайся и дружка прихвати. Славо богу,что у руля сборной адекватный тренер,значит всё будет хорошо.Всем нам удачи.
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    sochi-2013
    1736973211
    Не смотрел видео Дзюбы (ну совсем не интересно), но что-то тот показал такого, что у Plyash (и ему подобных) вызвал ТАКООООЙ комплекс неполноценности, что никак ему этого простить не могут. Объективно по спортивной составляющей, Каркуша-мелкая душонка перестал вызывать Артема в сборную, когда тот еще был одним из лучших по позиции.
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