Мостовой оценил решение «Спартака» расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

Александр Мостовой высказался о досрочном прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Виллианом Жозе.

«У меня лично не возникает вопроса, зачем Жозе привозили в «Спартак». Вот если бы его привезли за крупную сумму и он бы дурака валял – да, тогда можно было бы предъявить клубу за этот трансфер.

Лично мне он запомнился лишь голом со штрафного в ворота «Динамо». Поймите, таких игроков, как Жозе, можно найти в каждом клубе.

Если бы «Спартак» шел на пятом‑шестом месте с отставанием в 10 очков от первого места, тогда можно было бы сказать, что трансфер Виллиана Жозе провальный. А так, у команды есть результат, у всех всe нормально», – считает Мостовой.