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    • Мостовой оценил решение «Спартака» расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

    Мостовой оценил решение «Спартака» расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

    Александр Мостовой высказался о досрочном прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Виллианом Жозе.

    «У меня лично не возникает вопроса, зачем Жозе привозили в «Спартак». Вот если бы его привезли за крупную сумму и он бы дурака валял – да, тогда можно было бы предъявить клубу за этот трансфер.

    Лично мне он запомнился лишь голом со штрафного в ворота «Динамо». Поймите, таких игроков, как Жозе, можно найти в каждом клубе.

    Если бы «Спартак» шел на пятом‑шестом месте с отставанием в 10 очков от первого места, тогда можно было бы сказать, что трансфер Виллиана Жозе провальный. А так, у команды есть результат, у всех всe нормально», – считает Мостовой.

    • «Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • Его статистика: 13 матчей, 1 гол.
    • Ожидается, что бразилец вернется на родину и присоединится к клубу «Баия».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.01.2025 16:16
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1736865734
    А зачем Медведев и Семак Артура, Волкова, Ахметова, Горшкова, Соболева и прочих брали?))) За Соболева 10 млн.евро заплатили, а, например, Лещук забивает больше его) Или зачем мерины Шуманского, Рядно, Гуарирапу, Давилу и т.д. брали?
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    Spartak_forv@
    1736867071
    Если отбросить шутки ,в прошлом сезоне колотил за Бетис,взяли за копейки,да возраст Но мог выйти свой Фарфан,не вышло,расторгли,реально не трагедия
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