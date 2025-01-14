Черчесов сказал, что Угальде забивает случайные голы

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о форварде «Спартака» Манфреде Угальде.

– Угальде год не забивал, его агент не приезжал и не говорил: «Уменьшите зарплату моему футболисту, потому что он не забивает».

А тут случайно Нижнему Новгороду («Пари НН»), еще кому-то забил, и сразу прибегают, все его хотят, надо зарплату повышать.

– Он просто начал отрабатывать свои деньги?

– Должен отрабатывать, начал отрабатывать, и пускай отрабатывает, а то, что я читаю, – или они реально что-то хотят, или это шантаж какой-то.

Профессиональный клуб должен иметь контроль над всем. А «Спартак» – это большой клуб, и такие вещи я особо не признаю.

Есть контракт, и его надо отрабатывать. И когда читаешь, что Угальде надо сохранить, его контракт действует до 2028 года, и не надо ничего делать, чтобы его сохранить.

– Интерес к Угальде нереальный?

– Почему нереальный? Я его знал до того, как он пришел в «Спартак». У меня работа такая. Мы сравнивали, можем или не можем.