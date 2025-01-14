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    Черчесов сказал, что Угальде забивает случайные голы

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о форварде «Спартака» Манфреде Угальде.

    – Угальде год не забивал, его агент не приезжал и не говорил: «Уменьшите зарплату моему футболисту, потому что он не забивает».

    А тут случайно Нижнему Новгороду («Пари НН»), еще кому-то забил, и сразу прибегают, все его хотят, надо зарплату повышать.

    – Он просто начал отрабатывать свои деньги?

    – Должен отрабатывать, начал отрабатывать, и пускай отрабатывает, а то, что я читаю, – или они реально что-то хотят, или это шантаж какой-то.

    Профессиональный клуб должен иметь контроль над всем. А «Спартак» – это большой клуб, и такие вещи я особо не признаю.

    Есть контракт, и его надо отрабатывать. И когда читаешь, что Угальде надо сохранить, его контракт действует до 2028 года, и не надо ничего делать, чтобы его сохранить.

    – Интерес к Угальде нереальный?

    – Почему нереальный? Я его знал до того, как он пришел в «Спартак». У меня работа такая. Мы сравнивали, можем или не можем.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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    Источник: «Спартак Шоу»

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    14.01.2025 17:44
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    Комментарии (26)
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    Мордаванин
    1736869498
    бедный стасик))ша порвут
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    makartseff88
    1736869809
    Ну может Угальде и забивает случайные голы, но он их забивает. Вот помнится как Саламыч будучи игроком любил случайные голы пропускать...
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    subbotaspartak
    1736869952
    А Черчесов пропускал случайные голы...
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    Гор--google
    1736871422
    А то что сам является случайным и беспонтовым тренеришкой почему то не сказал.Забыл наверное шашлычник.
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    ivany4
    1736871789
    Интересно, с кем ВЫ сравнивали, и что можете, а чего не можете? Вообще-то, знать и делать, это как говорят на привозе две большие разницы.)) Самое интересное, где он высказывался. Надеюсь все понимают кого приглашают в цирк и шоу.)) А он думает что его мнение так важно для кого-то.
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    ПалкоВводецъ007
    1736873659
    У него половина голов из офсайда. Не зря судьи больше всего подсуживают спартаку. Гыгыгы
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    andr45
    1736874750
    Прочитав честную и, скорее всего нелицеприятное мнение, самого Черчесова, я понял, почему так моло забивают остальные, извините за выражение, форварды. Ведь прежде, чем забить следует четко представлять не будет ли гол случайным. А они, в соответствии с собственным кодексом чести и принципами фэйр-плей, считают ниже своего достоинства забивать случайные голы. Спасибо, Салямыч)
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    ScarlettOgusania
    1736875467
    а под руководством Черчесова казахская сборная ни одного даже "случайного" гола не забила)) поскорее бы его к бом.жам вместо Сельдереича сплавить, чтобы они не случайно вылетели в ФНЛ, первый шаг к этому газпрём уже сделал - принял решение сократить топ-менеджеров на 2500 "штук", далее - непрофильные активы))
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    Каратель помойников
    1736877478
    Из чабана выходят случайные слова и случайные журнашлюшки их публикуют в надежде на случайную копеечку
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    Борис34684
    1736935928
    Главное слово ЗАБИЛ, а случайно или намеренно не важно. Атакующий полузащитник выполняет то, что должен делать.
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