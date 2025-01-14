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    Мамаев рассказал, как на него повлиял период в тюрьме

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопросы о пребывании в колонии общего режима.

    • Экс-футболист отбывал наказание в 2019 году.
    • Мамаева осудили вместе с Александром Кокориным за хулиганство.
    • Они избили несколько человек в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    – По поводу ситуации в «Кофемании», когда тюрьма, эта ситуация сильно на тебя повлияла?

    – Конечно повлияла. Повлияла с точки зрения того, что там я понял, что я сам туда пришел.

    Наверное, подошел тот момент чувства безнаказанности постоянного – не то что ты постоянно занимаешься какой-то херней и ты безнаказан, а что ты, наверное, сам себя превознес и подумал, что здесь ты можешь так, здесь – так, здесь – пройдет, здесь я так решу.

    С точки зрения становления как личности и в целом мужчины для дальнейшей жизни это было своевременно и необходимо. И слава богу, что все так все пришло, а не еще хуже.

    – Считаешь ли ты наказание справедливым? С точки зрения произошедшего как будто бы вы не должны были оказаться в тюрьме.

    – Это такой вопрос... Понятно, что никто там оказаться не хочет. И, наверное, это не...

    – Ну вы же не сделали ничего такого, не нанесли...

    – Согласен на 100%, что это, наверное, не то, за что вообще надо сажать людей… Подрались мужики – окей. Но знаешь...

    Сколько мы, год там пробыли? Вот дали б нам пятерку, мы потом говорили бы: «Блин, хотя бы три дали бы». Дали б три – сказали бы: «Блин, хотя бы год дали бы».

    Понятное дело, что за это, наверное, неправильно людей сразу брать и гнать туда, потому что все равно это ломает – слава богу, что с нами этого не произошло, – судьбы и жизни, ничего там хорошего нет.

    Это не то, к чему надо стремиться в жизни, это то, что надо всячески обходить. Но сложилось как сложилось. Огромный опыт, багаж в этом плане.

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    Источник: Smol Talk

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    14.01.2025 22:00
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    Комментарии (4)
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    1736882306
    РЕабилитировать и выписать премию! Нет,две...
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    парольрыбамеч
    1736888146
    Сколько мы, год там пробыли?-------- По ходу сам не помнит.Или там день за три дня кажется ?...
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