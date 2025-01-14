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    Хомуха назвал главную проблему ЦСКА

    Дмитрий Хомуха оценил выступление ЦСКА в первой части сезона РПЛ-2024/25.

    • Армейцы набрали 31 очко в 18 турах чемпионата.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

    – ЦСКА закончил первую часть сезона на шестой строчке. Чего, по вашему мнению, не хватает команде?

    – Не хватает сбалансированности игры. Если в обороне всe более-менее нормально, то с организацией атакующего футбола есть определeнные проблемы.

    – А в чeм ключевая проблема армейцев?

    – Если говорить о позициях, то центральный нападающий – это игрок-наконечник. Хотя Тамерлан Мусаев и забил семь мячей, но он с этими показателями не входит в пятeрку лучших бомбардиров первенства. В ЦСКА всегда на этой позиции играли футболисты, которые находились на лидирующих позициях в лиге.

    Если, условно говоря, слева в атаке Аббосбек Файзуллаев соответствует требованиям, то справа у команды возникают большие проблемы – там нет атакующего игрока, который играл бы результативно, забивал, отдавал голевые передачи и зарабатывал 11-метровые удары.

    Получается, что в двух из трeх позиций в атаке есть определeнные проблемы.

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    Источник: «Советский спорт»

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    14.01.2025 18:00
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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1736877521
    Хомуха дай бой Мостовому уже в конце то концов
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