Хомуха назвал главную проблему ЦСКА

Дмитрий Хомуха оценил выступление ЦСКА в первой части сезона РПЛ-2024/25.

Армейцы набрали 31 очко в 18 турах чемпионата.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

– ЦСКА закончил первую часть сезона на шестой строчке. Чего, по вашему мнению, не хватает команде?

– Не хватает сбалансированности игры. Если в обороне всe более-менее нормально, то с организацией атакующего футбола есть определeнные проблемы.

– А в чeм ключевая проблема армейцев?

– Если говорить о позициях, то центральный нападающий – это игрок-наконечник. Хотя Тамерлан Мусаев и забил семь мячей, но он с этими показателями не входит в пятeрку лучших бомбардиров первенства. В ЦСКА всегда на этой позиции играли футболисты, которые находились на лидирующих позициях в лиге.

Если, условно говоря, слева в атаке Аббосбек Файзуллаев соответствует требованиям, то справа у команды возникают большие проблемы – там нет атакующего игрока, который играл бы результативно, забивал, отдавал голевые передачи и зарабатывал 11-метровые удары.

Получается, что в двух из трeх позиций в атаке есть определeнные проблемы.