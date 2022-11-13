Педриньо может уйти из «Локомотива». У него плохие отношения с командой и руководством

Нападающий Педриньо может уйти из «Локомотива» зимой. Он отстранен от основы.

У бразильца плохие отношения с партнерами и руководством клуба. «Локомотив» попробует продать игрока, но готов рассмотреть и аренду.

Педриньо не было в заявке накануне на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Контракт Педриньо действует до 2026 года.

Игрок куплен в последнее трансферное окно у «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.

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