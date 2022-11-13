Педриньо может уйти из «Локомотива». У него плохие отношения с командой и руководством

Срочно его в светлосиний бздунит к бразилам.
Нападающий Педриньо может уйти из «Локомотива» зимой. Он отстранен от основы.
У бразильца плохие отношения с партнерами и руководством клуба. «Локомотив» попробует продать игрока, но готов рассмотреть и аренду.
- Педриньо не было в заявке накануне на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
- Контракт Педриньо действует до 2026 года.
- Игрок куплен в последнее трансферное окно у «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно