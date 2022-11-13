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    Педриньо может уйти из «Локомотива». У него плохие отношения с командой и руководством

    Нападающий Педриньо может уйти из «Локомотива» зимой. Он отстранен от основы.

    У бразильца плохие отношения с партнерами и руководством клуба. «Локомотив» попробует продать игрока, но готов рассмотреть и аренду.

    • Педриньо не было в заявке накануне на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
    • Контракт Педриньо действует до 2026 года.
    • Игрок куплен в последнее трансферное окно у «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Номэд 12 минут назад

      Срочно его в светлосиний бздунит к бразилам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2148

      kvm 20 минут назад

      В России с такой фамилией везде будет тяжело...беги, глупец!

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      Рейтинг: +23488

      DOCTOR PENALTY > kvm 8 минут назад

      Да уж, с такой фамилией лучше уйти, пока партнёры не перевели на русский язык, а если уже перевели, тогда тем более надо валить из России.

      0
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      Рейтинг: +541

      KPCC-SPB 20 минут назад

      и пусть канает, вслед за дрочиньо в турцию

      0
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      Рейтинг: +6088

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Среди горбатых и красота уродство. Оноре де Бальзак . удачи тебе парень! А решать галактионову уже . пока что раконьчнцев бесполезных ставят, прочую шушеру, и глотают внизу таблицы. Зато видимо у них отличные отношения с рукоаодством

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