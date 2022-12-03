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    Агент Педриньо отреагировал на новость о скором уходе бразильца из «Локомотива»

    Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, опроверг информацию о переходе игрока в «Сан-Паулу».

    «Информация, что «Локомотив» отдаст Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год с правом выкупа, не соответствует действительности», – сказал агент.

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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    Источник: «Чемпионат»

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