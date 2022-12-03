Педриньо близок к уходу из «Локомотива». Его купили в сентябре

сан-паулу — это отвлекающий манёвр. на самом деле он перейдёт в спартаг.
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл в ближайшее время уйдет из клуба.
23-летний бразилец перейдет на правах аренды в «Сан-Паулу».
- «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
- В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.
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