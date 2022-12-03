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    Педриньо близок к уходу из «Локомотива». Его купили в сентябре

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл в ближайшее время уйдет из клуба.

    23-летний бразилец перейдет на правах аренды в «Сан-Паулу».

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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    Источник: твиттер журналиста Фабио Алейшо

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2349

      fakeid 43 минуты назад

      сан-паулу — это отвлекающий манёвр. на самом деле он перейдёт в спартаг.

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      Рейтинг: +18345

      Cleaner 1 час назад

      Оправдывает свою фамилию.

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      Рейтинг: +1749

      alefreddy 1 час назад

      закис в клубе

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      Рейтинг: +757

      SLADE2019 1 час назад

      А что он должен ждать, когда его соизволят в основу ставить? Правильно и делает, что в аренду идет. Кто вот только в атаке у Локо играть будет? Думают, что Галактионов из НН кого то перетащит?

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      Рейтинг: +12121

      ВетеR 1 час назад

      ******** , они такие )

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      Рейтинг: +18345

      Cleaner > ВетеR 1 час назад

      Такая неприличная фамилия, что Бомбардир звездочками ее "запикивает"...)))

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