Агент Педриньо ответил, возможен ли зимой уход бразильца в другой клуб

Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, также известного как Педриньо, дал комментарий по поводу будущего игрока.
Сообщалось, что бразильца отстранили от тренировок с основой из-за разногласий с тренерским штабом.
«Уйдет ли Педриньо? Не знаю», – сказал агент.
- В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»