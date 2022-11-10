Агент Педриньо ответил, возможен ли зимой уход бразильца в другой клуб

Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, также известного как Педриньо, дал комментарий по поводу будущего игрока.

Сообщалось, что бразильца отстранили от тренировок с основой из-за разногласий с тренерским штабом.

«Уйдет ли Педриньо? Не знаю», – сказал агент.

В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.

Контракт с ним рассчитан на 4 года.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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