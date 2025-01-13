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    Гурцкая раскрыл, кто управляет трансферами в «Спартаке»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как «Спартак» занимается трансферами.

    – Я знаю, что в «Спартак» Эшуорта привел Алан Мамукаев, а к Мамукаеву его привел Пол Эшуорт, который теперь работает в компании Мамукаева Ultimate Sports.

    Эта компания взяла ширму, чтобы иностранец был спортивным директором «Спартака».

    – Почему ширму?

    – Это же не спортивный директор. Кахигао будет делать сделки, которые его попросят сделать те, кто за ним стоит. И судя по тому, что первая его обсуждаемая сделка – это Солари…

    А почему Солари? Потому что Солари Ultimate вела для «Краснодара» прошлой зимой – и за 15 миллионов не смогли его купить.

    – Солари не было в списках «Спартака» до Кахигао?

    – Не знаю. Вы исключаете, что Ultimate предлагала Солари тогда?

    – Нет.

    – Ну и все. Клуб «Спартак» сейчас отдан двум агентам на аутсорсе: Ultimate контролирует иностранцев, Павел Андреев контролирует русских.

    И потом выступает Малышев, который говорит: «Мы с агентами не работаем».

    • «Спартак» назначил Франсиса Кахигао 3 января.
    • С ним заключили контракт на 2,5 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.01.2025 21:35
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    Комментарии (8)
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    Борисыч1
    1736796902
    Откуда Гурцкая знает о футболе? Она же слепая! ))
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    FCSpartakM
    1736798760
    Гурцкая чушь несет. Какой смысл брать статусного спортдира и платить ему деньгу, когда можно было ноунейма назначить, работающего за молоко и печенье. Я понимаю, что выдает свои догадки ради кликбейта, но не стоит серьезно к этому относиться
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    NewLife
    1736802541
    Гузцкая подслушала, что говорят старушки на лавочке у моего подъезда))
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    alefreddy
    1736803506
    что то не сходится в его заявлении.Платить хорошие деньги спортивному директору тогда зачем
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    ПалкоВводецъ007
    1736826144
    Всё как обычно, дербанят мазутный проект. Гыгыгы
    Ответить
    Спартач80
    1736826962
    Какое счастье, что не ты.
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    subbotaspartak
    1736830631
    Откуда она всё знает?
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    rash1959
    1736840272
    Наверно эта тётка на базаре семечками торгует, если так много знает.
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