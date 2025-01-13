Роша прояснил свое будущее в ЦСКА

Центральный защитник Виллиан Роша прокомментировал слухи о возможном уходе из ЦСКА.
– Вы в курсе, что во время отпуска ходило много слухов вокруг вашего имени? Что якобы уже этой зимой вы можете покинуть ЦСКА и перебраться в один из бразильских клубов.
– Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент.
На меня все это никоим образом не влияет, я полностью сконцентрирован на целях и задачах ЦСКА. Мне нужно максимально качественно выполнять свою работу, прославлять наш клуб.
Впереди предсезонные сборы, где очень важно хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить весной. Полагаю, нам это по силам.
- В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 19 матчей и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость 29-летнего бразильца – 6 миллионов евро.
- «Интернасьонал» пытался купить игрока, но армейцы отклонили предложение.