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    Роша прояснил свое будущее в ЦСКА

    Центральный защитник Виллиан Роша прокомментировал слухи о возможном уходе из ЦСКА.

    – Вы в курсе, что во время отпуска ходило много слухов вокруг вашего имени? Что якобы уже этой зимой вы можете покинуть ЦСКА и перебраться в один из бразильских клубов.

    – Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент.

    На меня все это никоим образом не влияет, я полностью сконцентрирован на целях и задачах ЦСКА. Мне нужно максимально качественно выполнять свою работу, прославлять наш клуб.

    Впереди предсезонные сборы, где очень важно хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить весной. Полагаю, нам это по силам.

    • В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 19 матчей и сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость 29-летнего бразильца – 6 миллионов евро.
    • «Интернасьонал» пытался купить игрока, но армейцы отклонили предложение.

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    Источник: Bobsoccer

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    13.01.2025 18:50
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    Комментарии (1)
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    Борис34684
    1736824195
    Молодец Роша, думаю динаму с паровозами можем обогнать.
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