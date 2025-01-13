Абаскаль сообщил, в какой клуб мечтает перейти Угальде

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскрыл, за какую команду хочет играть нападающий Манфред Угальде.
– Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперед и отдающий всего себя на поле.
Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так?
– Да.
– Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».
– Отличный выбор.
– Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру.
Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.
- Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».