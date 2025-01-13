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    Абаскаль сообщил, в какой клуб мечтает перейти Угальде

    Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскрыл, за какую команду хочет играть нападающий Манфред Угальде.

    – Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперед и отдающий всего себя на поле.

    Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так?

    – Да.

    Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

    – Отличный выбор.

    – Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру.

    Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 23:11
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1736804259
    Похоже Абаскаль точно экспердом на Бомбардир подвязался. Как бы нашего Саню не подвинул ))).
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    fakeid
    1736813367
    кажется, рыжий спетржелился в раннем возрасте. давайте про совпадения: тот тоже как-то раз добрался до призового места, потом у клуба сменился владелец, тренера, как водится, турнули. больше нигде ничего не добился, из мелких клубов (не уровня зенита и спартака) гонят после антирекордов. начинается долгий запой и рассказы, что это я открыл аршавина/угальде (и т.д.), какая молодёжь была у нас! (в предыдущей новости абаскаль как раз про это говорил, сами почитайте, сколько он там молодых перечислил). и раздают интервью рос.изданиям. абаскаль - новый петржела, по ходу. только рыжий.
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    ПалкоВводецъ007
    1736825936
    Желание Атлетико, реальность-никому не известный клубишко. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1736830338
    Мечтать не вредно, но... когда ж про тебя забудут...
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