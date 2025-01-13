Абаскаль сообщил, в какой клуб мечтает перейти Угальде

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскрыл, за какую команду хочет играть нападающий Манфред Угальде.

– Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперед и отдающий всего себя на поле.

Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так?

– Да.

– Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

– Отличный выбор.

– Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру.

Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!