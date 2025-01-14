Абаскаль готов возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил возможное возвращение в Россию. Испанский специалист дал понять, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит».

– В начале интервью вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?

– Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».