Абаскаль готов возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил возможное возвращение в Россию. Испанский специалист дал понять, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит».
– В начале интервью вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?
– Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года.
- Его сменил Деян Станкович.