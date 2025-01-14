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    Абаскаль готов возглавить «Зенит» или ЦСКА

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил возможное возвращение в Россию. Испанский специалист дал понять, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит».

    – В начале интервью вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?

    – Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».

    • Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года.
    • Его сменил Деян Станкович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 09:24
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1736836834
    И чо приклеелся к России как банный лист, в ЦСКА ты точно не нужен.
    Ответить
    bset
    1736837309
    Заголовок: "Абаскаль просится в Зенит и ЦСКА" Новость: журналист с ничего впихнул Зенит и ЦСКА в свои тупые вопросы
    Ответить
    FRZZ
    1736837417
    За такое интервью можно уволить журналиста из-за профнегодности.
    Ответить
    NewLife
    1736840900
    Чудак мудаковатый)
    Ответить
    ...уефан
    1736841148
    ...хороший кокс у пацана, качественный)...
    Ответить
    Cleaner
    1736841150
    После таких заголовков заходить на Бомбардир не хочется. Ниже плинтуса модерация на сайте...(((
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    Интерес
    1736843043
    Где он "дал понять",если дебилоид впрямую спросил о этой глупости,а он уклонился от ответа на эту глупость?Это интервьюер кому-то "дал",охальник...
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    Taps
    1736846207
    Нахрен он Зениту нужен, газ для гейропы закончился, пусть хрен сосёт.
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    ivany4
    1736850148
    Как уже достали переводы бомбардира интервью игроков и тренеров, с русского на хайпово-домысловатый.)) А по сути, лишний раз макнул в (подставьте сами) наших "экспертов", "комментаторов", "журналистов", "супер патриотов клубов" и прочих знатоков в вопросе смены клубов или предположений(рассуждений), во время футбольной карьеры. Если игрокам можно, то почему тренерам нельзя?)) Тут бы этому "журналисту" понять о чем это и не писать про свои дурацкие вопросы, но увы не тот склад ума.))
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    MichelWB
    1736893446
    Наглядный пример высасывания сенсации из, ну пусть будет из пальца. Услышал что хотел, но не то что сказали.
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