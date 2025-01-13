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    • Гурцкая: «Спартак» не взял спортивного директора – это подмена понятий»

    Гурцкая: «Спартак» не взял спортивного директора – это подмена понятий»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как изменилось его отношение к новому спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао.

    • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

    – Что вы думаете о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»?

    – Когда только эта фамилия мелькнула, я, не разобравшись, сказал, что это хорошая статусная сделка. Такой крутой спортивный директор, он работал якобы в «Арсенале», якобы за ним какие-то сделки есть. Потом я сказал, что круто, что они берут из «Галатасарая» человека, который сделал такие трансферы.

    Но потом я покопался. Пришлось позвонить нашему товарищу Гарди, который работал с «Антальяспором». Это не агент, но посредник. Он сказал, что все сделки, начиная от Мертенса, заканчивая Икарди и Осимхеном – делал он.

    Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортивного директора из «Галатасарая». Он сказал: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам он не имеет».

    Все трансферы делал Гарди. Начал мне тут же слать, как безумный, фотографии, где он в обнимку с Икарди и с Осимхеном. Этот дяденька [Кахигао] был взят для других целей, ни в каких переговорах не участвовал, к роли спортивного директора не имеет никакого отношения.

    – Почему мы должны верить Гарди?

    – Человек, который ездит на «Феррари» и живет в Монако, заслуживает больше доверия.

    – Иногда можно создавать вид бурной деятельности.

    – Очень легко найти следы большого спортивного директора, если он на самом деле последил.

    Кахигао такой же скаут, как и Амарал, который сидел и на компьютере просматривал игроков, не участвовал ни в каких переговорах.

    – Кем Кахигао был в «Галатасарае»?

    – Очень сложное объяснение было. Как я понял, вице-президент «Галатасарая» хотел какие-то команды купить за границей – для этого взяли Кахигао.

    Подмена понятий – «Спартак» не взял спортивного директора. Они вели переговоры с двумя спортивными директорами: это бывший директор «Ювентуса» и бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео. Обоих предложил Станкович.

    Лео до последнего момента был уверен, что его берут. Он даже сказал, что с ним Малышев разговаривал.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.01.2025 20:20
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    Комментарии (8)
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    slavа0508
    1736790555
    Человек, который ездит на «Феррари» и живет в Монако, заслуживает больше доверия...что за тупость . походу у Тимура Гурцкая(ого) чердак сорвало . при чём здесь феррари ...в Монако каждый третий на спорткаре .только вот мало кто из них в футболе разбирается ...
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    lordmrv
    1736790562
    Ох и бред! А за пистопольство по ипалу бьют недоагентам?
    Ответить
    ...уефан
    1736791309
    ...прочитал! Такое впечатление, что писарчук с бабой беседовал...
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    Таврида
    1736791868
    Гурцкая ведется только на красные Феррари, а в серебристые Порше даже не зовите, бггг
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    шахта Заполярная
    1736795047
    Феррари.У этой гурцкой уровень развития как у малолетки.
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    ivany4
    1736795323
    Как только проходимцу прижимают хвост, он начинает вести себя как уж на сковородке.)) Уж сколько он жаловался, что "его" супер игроков Спартак не то что не берет, а даже не рассматривает. А теперь для него дверь окончательно захлопнули. Судя по его лепету, либо не просох от праздников, либо запил по черному.))
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    ПалкоВводецъ007
    1736826209
    Дык это прачечная по отмыву агентского бобла за счёт неликвидов. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1736831092
    Человек, который ездит на «Феррари» и живет в Монако, заслуживает больше доверия.... С полной конфискацией имущества.
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