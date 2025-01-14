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    • Абаскаль назвал единственного, кто не пришел на его прощальную встречу в «Спартаке»

    Абаскаль назвал единственного, кто не пришел на его прощальную встречу в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об обиде на Владимира Слишковича.

    Слишкович был ассистентом Абаскаля в московской команде. После увольнения испанского специалиста он стал исполняющим обязанности главного тренера.

    – Прошлый сезон «Спартак» завершал под руководством вашего ассистента Владимира Слишковича. Писали, что в последнее время у вас были напряженные отношения и даже конфликты.

    – У меня никогда не было с ним конфликтов. Я лишь удивлялся некоторым вещам.

    – Например?

    – Когда едешь на базу, зная, что тебя уволят, то ожидаешь, что человек, которого ты привел и которому уже сообщили о назначении, хотя бы позвонит тебе и проинформирует. Скажет что-то в духе: «Тренер, завтра тебя уберут. Но мне сказали, что я могу остаться. Что думаешь?» Представьте, что вы мой помощник и спрашиваете, как у меня дела. Я отвечаю, что все плохо, потому что меня только что уволили. А вы удивляетесь: «Что, правда?» Как будто вы не знали! Но уже спустя полчаса проводите тренировку в качестве главного тренера.

    – Вы обсуждали это с ним?

    – Нет. Я просто был удивлен отсутствием коммуникации. Ты работаешь бок о бок с человеком полтора года и как минимум должен сказать, что вчера тебе звонили из клуба и поставили главным. Речь об элементарной честности и уважении. Если бы я был вашим ассистентом, Микеле, то после звонка о своем назначении на вашу должность я бы первым делом сообщил об этом. Потому что мы работаем вместе.

    – А когда это вообще произошло? После матча с «Сочи»?

    – На следующий день. Я поехал на базу, чтобы попрощаться с командой. Кстати, писали, что я этого не сделал, но мы проговорили с игроками в офисе полчаса. Владимир [Слишкович] был единственным, кто не пришел. Важно зафиксировать: у меня нет к нему претензий. Каждый сам принимает решения. Но прежде чем стать тренером, нужно стать человеком. И уважать других. Такие поступки человеком не делают. Мы провели вместе почти два года, а он был единственным, кто не явился в тот день.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 08:45
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    Комментарии (16)
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    !ce man
    1736835866
    Подсидел тебя
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    fakeid
    1736836017
    думал, про джикию скажет. а тут вон оно как.
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    Romeo 123
    1736836932
    Что тут скажешь, свинский поступок
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    andr45
    1736841375
    Так Слишкович мусульманин из Боснии) Поэтому удивляться не стоит)
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    andrei-sarap-yandex
    1736843536
    это СПАРТАК я не удивлён....
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    Gospod
    1736860998
    таких г..овнюков много... Пятибратов и Василенко, наример.. Ты их из говна вытаскиваещь, таскаешь по командам, даешь работу ...го есть во. такие козлы , которые ТОЖЕ хотят работатьтглавным... Чтоироказывает жизоь, как правило, у них этотне ролучается... водьмите риимер и Пятибратова и Слишковича... " слижком" жидкие они... ьеззребетные чтобы быть Главными тренерами...
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    Кривая да нелёгкая
    1736868587
    В свинарнике вся система такая! Все на один подбор
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    Sergey--google
    1736937894
    Ты сам то человеком был? С полкоманды имел конфликт на ровном месте и ни за что их на банку усадил. Ладно один-два поверить можно. Но не полкоманды же. Причем и леги и нашие
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    DOCTOR PENALTY
    1736970654
    При таких отношениях Команду не создать.((( ***
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