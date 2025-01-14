Абаскаль назвал единственного, кто не пришел на его прощальную встречу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об обиде на Владимира Слишковича.

Слишкович был ассистентом Абаскаля в московской команде. После увольнения испанского специалиста он стал исполняющим обязанности главного тренера.

– Прошлый сезон «Спартак» завершал под руководством вашего ассистента Владимира Слишковича. Писали, что в последнее время у вас были напряженные отношения и даже конфликты.

– У меня никогда не было с ним конфликтов. Я лишь удивлялся некоторым вещам.

– Например?

– Когда едешь на базу, зная, что тебя уволят, то ожидаешь, что человек, которого ты привел и которому уже сообщили о назначении, хотя бы позвонит тебе и проинформирует. Скажет что-то в духе: «Тренер, завтра тебя уберут. Но мне сказали, что я могу остаться. Что думаешь?» Представьте, что вы мой помощник и спрашиваете, как у меня дела. Я отвечаю, что все плохо, потому что меня только что уволили. А вы удивляетесь: «Что, правда?» Как будто вы не знали! Но уже спустя полчаса проводите тренировку в качестве главного тренера.

– Вы обсуждали это с ним?

– Нет. Я просто был удивлен отсутствием коммуникации. Ты работаешь бок о бок с человеком полтора года и как минимум должен сказать, что вчера тебе звонили из клуба и поставили главным. Речь об элементарной честности и уважении. Если бы я был вашим ассистентом, Микеле, то после звонка о своем назначении на вашу должность я бы первым делом сообщил об этом. Потому что мы работаем вместе.

– А когда это вообще произошло? После матча с «Сочи»?

– На следующий день. Я поехал на базу, чтобы попрощаться с командой. Кстати, писали, что я этого не сделал, но мы проговорили с игроками в офисе полчаса. Владимир [Слишкович] был единственным, кто не пришел. Важно зафиксировать: у меня нет к нему претензий. Каждый сам принимает решения. Но прежде чем стать тренером, нужно стать человеком. И уважать других. Такие поступки человеком не делают. Мы провели вместе почти два года, а он был единственным, кто не явился в тот день.