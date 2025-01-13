Мостовой запустил фейерверк неправильной стороной: «Это я еще перестраховался!»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о неудачном опыте использования пиротехники во время отпуска.

– Вы активно делились в соцсетях разными активностями. Мы видели и плавание под водой в бассейне, и запуск фейерверков. Что запомнилось? Что было самое интересное в отпуске? И почему не читаете инструкцию к запуску бенгальских огней?

– Это я еще перестраховался! Мне казалось, логика в том, что фитиль поджигаешь с одной стороны, а с другой стороны должен вылетать фейерверк.

Сперва я встал перед друзьями – чтобы салют вылетал вперед, но потом решил перестраховаться и подошел к бассейну.

Хорошо, что так, потому что, если бы фейерверк попал в друзей, конфуз был бы приличный.