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    • Мостовой запустил фейерверк неправильной стороной: «Это я еще перестраховался!»

    Мостовой запустил фейерверк неправильной стороной: «Это я еще перестраховался!»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о неудачном опыте использования пиротехники во время отпуска.

    – Вы активно делились в соцсетях разными активностями. Мы видели и плавание под водой в бассейне, и запуск фейерверков. Что запомнилось? Что было самое интересное в отпуске? И почему не читаете инструкцию к запуску бенгальских огней?

    – Это я еще перестраховался! Мне казалось, логика в том, что фитиль поджигаешь с одной стороны, а с другой стороны должен вылетать фейерверк.

    Сперва я встал перед друзьями – чтобы салют вылетал вперед, но потом решил перестраховаться и подошел к бассейну.

    Хорошо, что так, потому что, если бы фейерверк попал в друзей, конфуз был бы приличный.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    13.01.2025 19:07
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    Комментарии (6)
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    Номэд
    1736785828
    Ему бы у палковжопца поучиться. Тот вставляет петарды куда надо и виртуозно пуляет, гыгыкая на весь питер.
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    ...уефан
    1736787204
    ...начинать надо с малого, Андрейка, с "двух пальцев в розетку", а дальше всё пойдёт, как по маслу!)...
    Ответить
    NewLife
    1736787607
    А потом в Калифорнии пожары из-за этого)
    Ответить
    Plyash
    1736787934
    Ну,тупой...А прочесть инструкцию?
    Ответить
    ziborock
    1736790748
    Спички детям не игрушка!
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