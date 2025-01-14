Абаскаль высказался об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих чувствах после ареста Квинси Промеса.
«Как бы описать эти чувства... У меня будто отняли часть жизни! В первый год нашей совместной работы он забил 25 мячей. Человек с такой статистикой – это ключевой игрок. А «Спартак» с таким футболистом – одна из сильнейших команд РПЛ.
Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но это стало неожиданностью, было очень тяжело. Он оставил меня на полпути. Мы формировали атаку с Бонгондой, Промесом, Угальде, Соболевым и запасными: Зиньковским, Игнатовым. Считали, что станем гораздо успешнее и сильнее в атаке.
[После ареста Квинси] мне было очень непросто. А для команды, думаю, это был шок. В тот момент нужно было искать нового лидера внутри коллектива, ведь это как раз таки была роль Промеса», – сказал Абаскаль.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.