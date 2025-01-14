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    • Абаскаль высказался об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни»

    Абаскаль высказался об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни»

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих чувствах после ареста Квинси Промеса.

    «Как бы описать эти чувства... У меня будто отняли часть жизни! В первый год нашей совместной работы он забил 25 мячей. Человек с такой статистикой – это ключевой игрок. А «Спартак» с таким футболистом – одна из сильнейших команд РПЛ.

    Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но это стало неожиданностью, было очень тяжело. Он оставил меня на полпути. Мы формировали атаку с Бонгондой, Промесом, Угальде, Соболевым и запасными: Зиньковским, Игнатовым. Считали, что станем гораздо успешнее и сильнее в атаке.

    [После ареста Квинси] мне было очень непросто. А для команды, думаю, это был шок. В тот момент нужно было искать нового лидера внутри коллектива, ведь это как раз таки была роль Промеса», – сказал Абаскаль.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 10:23
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    Комментарии (2)
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    Мордаванин
    1736845800
    начал чтото вспоминать?из нужного)
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    Кривая да нелёгкая
    1736868497
    Подумал как теперь без чемоданов)
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