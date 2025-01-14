Абаскаль высказался об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих чувствах после ареста Квинси Промеса.

«Как бы описать эти чувства... У меня будто отняли часть жизни! В первый год нашей совместной работы он забил 25 мячей. Человек с такой статистикой – это ключевой игрок. А «Спартак» с таким футболистом – одна из сильнейших команд РПЛ.

Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но это стало неожиданностью, было очень тяжело. Он оставил меня на полпути. Мы формировали атаку с Бонгондой, Промесом, Угальде, Соболевым и запасными: Зиньковским, Игнатовым. Считали, что станем гораздо успешнее и сильнее в атаке.

[После ареста Квинси] мне было очень непросто. А для команды, думаю, это был шок. В тот момент нужно было искать нового лидера внутри коллектива, ведь это как раз таки была роль Промеса», – сказал Абаскаль.