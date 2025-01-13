Абаскаль высказался о возвращении российских команд в международные турниры

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность – это возможность для роста.

Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся.

Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад. Помню нашу команду, в ней было много молодых игроков: Пруцев, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Зорин... Дать им расти, поддержать – это был наш план!

Мы хотели показать всему миру, чего они могут достичь. Несмотря на изоляцию, мы много работали, чтобы вернуться сильнее – такой была цель», – сказал испанец.