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    • Абаскаль высказался о возвращении российских команд в международные турниры

    Абаскаль высказался о возвращении российских команд в международные турниры

    Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность – это возможность для роста.

    Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся.

    Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад. Помню нашу команду, в ней было много молодых игроков: Пруцев, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Зорин... Дать им расти, поддержать – это был наш план!

    Мы хотели показать всему миру, чего они могут достичь. Несмотря на изоляцию, мы много работали, чтобы вернуться сильнее – такой была цель», – сказал испанец.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 20:55
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1736792078
    ...с козырей Рыжий зашёл)...
    Ответить
    VVM1964
    1736795687
    Можно провести тотальный опрос, а смысл то в этом есть ? От всех опрашиваемых людей этот вопрос никак не зависит ...
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    subbotaspartak
    1736830847
    Кому он всё рассказывает, и какая па дла его сюда выносит?
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