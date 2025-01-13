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    • В «Крыльях Советов» отреагировали на 897-миллионный иск против клуба

    В «Крыльях Советов» отреагировали на 897-миллионный иск против клуба

    Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал задолженность клуба перед дочерней компанией «Ростеха».

    • «РТ-капитал» требует от «Крыльев» погасить задолженность в размере 897 миллионов рублей.
    • Самарцы не выплачивали долг с 2016 года.
    • Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

    «Пока не видел искового заявления, только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос.

    Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», – сказал Яковлев, занимающий пост вице-губернатора Самарской области.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 21:21
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1736830750
    Что вы сказали? Да мы таких денег в глаза не видали, А то что осталось судьям раздали...
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