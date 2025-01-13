В «Крыльях Советов» отреагировали на 897-миллионный иск против клуба

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал задолженность клуба перед дочерней компанией «Ростеха».

«РТ-капитал» требует от «Крыльев» погасить задолженность в размере 897 миллионов рублей.

Самарцы не выплачивали долг с 2016 года.

Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

«Пока не видел искового заявления, только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос.

Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», – сказал Яковлев, занимающий пост вице-губернатора Самарской области.