На «Крылья Советов» подали в суд – с клуба хотят взыскать 897 миллионов рублей

«РТ-капитал», дочерняя компания «Ростеха» подала иск против «Крыльев Советов».

От самарского клуба требуют погасить задолженность в размере 897 миллионов рублей.

«Крылья» не выплачивали долг с 2016 года. Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

«Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в «Ростех» за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.

Компания ежегодного подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения»,– заявили в компании.