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    • На «Крылья Советов» подали в суд – с клуба хотят взыскать 897 миллионов рублей

    На «Крылья Советов» подали в суд – с клуба хотят взыскать 897 миллионов рублей

    «РТ-капитал», дочерняя компания «Ростеха» подала иск против «Крыльев Советов».

    От самарского клуба требуют погасить задолженность в размере 897 миллионов рублей.

    «Крылья» не выплачивали долг с 2016 года. Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

    «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в «Ростех» за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

    С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.

    Компания ежегодного подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения»,– заявили в компании.

    • «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 18 очками в 18 турах.

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    Источник: ТАСС

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    13.01.2025 15:51
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    Комментарии (8)
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    neim
    1736774394
    Ну да, это гораздо больше 36 мультов, о которых говаривал губернатор. Странно, а чего же раньше, в течении 8 лет не требовали погасить долг ? Тут вообще дело пахнет керосином ))). Или под шумок денюшки вообще могут куда-нибудь улетучиться и в связи с вероятным банкротством клуба, есть шанс вообще ничего не получить с должника ?
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    rash1959
    1736774876
    Команда 8 лет подтверждала "статус банкрота" и перкрасно жила в РПЛ. Скорее всего эта командочка была ширмой для распиловки бюджета. А сколько таких "бюджетников" в лиге ???
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    ...уефан
    1736775513
    ...ну, вот и Новый год! Хороший такой подарочек болелам Крыльев, объемный...
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    Тинез Розоп
    1736776220
    Обычное банкротство и всё...(можно не выплачивать)
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    Avenger_93
    1736777390
    Алло РФС, а как вы клуб с долгами допустили до розыгрыша
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    Азбука
    1736778715
    " С учетом значения клуба для Самарской области" можно долг и простить)
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    АКС-74У
    1736783593
    Голодный кролик атакует! (с). Ростех только на процентах уже вернул всю стоимость долга, который был им создан с помощью грабительского кредита.
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