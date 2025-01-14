Бывший легионер «Зенита» рассказал самую безумную историю, которая произошла с ним в России

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился воспоминаниями о жизни в России. Серб выступал за петербургскую команду с 2002 по 2006 год.

– Расскажи самую безумную нефутбольную историю, которая случалась с тобой в России?

– Есть такая, но она не для публичного поля.

– Уже можно рассказывать все что угодно.

– Да я знаю… Слушай, когда я должен был уходить из «Зенита», у меня было совсем невеселое настроение. Так, скажем, немножко перебрал с алкоголем. Вышел из бара, сел в машину, поехал, и тут откуда ни возьмись появился гаишник. Он почувствовал, что от меня попахивает, и попросил подышать в трубочку. А у меня был хороший знакомый, который мог отмазать.

– Этот человек не имел никакого отношения к «Зениту»?

– Вообще к футболу никакого отношения не имел. В общем, проблема заключалась в том, что у меня села батарея на телефоне. Я попросил мобильник у гаишника и позвонил тому самому знакомому. Он сказал узнать номер значка человека, который меня остановил. Ну я и полез за его значком и начал спрашивать, а он все понял и начал наезжать: «Ты совсем охренел? Ну, тебе ******!»

– Как говорится: что было дальше?

– К тому моменту уже было 5-6 утра, и меня хотели забрать в участок. К счастью, я извинился, и мы как-то договорились. Доставили меня домой, я поблагодарил гаишника, ха-ха!